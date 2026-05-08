Carín León estrena “MUDA”, un álbum que marca un antes y un después en su carrera

Carín León, embajador global de la Música Mexicana, inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su esperado álbum “MUDA”.

En esta producción, Carín explora la idea de “mudar de piel”, un concepto que simboliza reinvención y evolución artística.

El álbum marca el cierre de una etapa creativa que se ha desarrollado a lo largo de sus últimos tres discos, todos vinculados al símbolo de la boca como representación de la voz y la interpretación.

Fiel a su espíritu innovador, Carín León cuatro veces ganador del Latin GRAMMY trasciende las fronteras de la Música Mexicana Contemporánea.

En este disco amplía su paleta musical con géneros como pop, big band, ska, blues, salsa, funk y música tradicional mexicana, ofreciendo uno de sus trabajos más arriesgados y eclécticos hasta la fecha.

El eje temático central del álbum es el amor en todas sus facetas: devoción, picardía, despecho, orgullo, venganza y dolor.

Entre los 14 temas destaca “En La Misma Cama”, un blues fusionado con pop que aborda la lucha entre el despecho y el olvido.

El disco incluye colaboraciones de gran peso en Sudamérica: Juanes, en el tema “Carranga”, que fusiona cumbia, norteño y carranga colombiana; y Rawayana, en “Bingo”, una salsa romántica que evoca la nostalgia de los noventa.

“MUDA” también adelanta lo que será un año histórico para Carín León, con su Tour Norteamérica 2026 y su debut en Asia, donde será el primer mexicano en encabezar un festival en Tokio.

Con “MUDA”, Carín León reafirma su posición como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea, consolidando su papel como embajador global de la Música Mexicana.