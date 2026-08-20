Bogotá ha recogido 2.300 toneladas de ayudas humanitarias para los damnificados del terremoto

En medio de la tragedia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto y tras las intensas jornadas de búsqueda y atención inmediata llevadas a cabo en los días posteriores, el país ahora se enfrenta a un reto más grande: intentar volver a la normalidad.

Esta, por supuesto, será diferente para cada colombiano. Las posibilidades de recuperación son diferentes entre los diferentes grupos poblacionales y las condiciones preexistentes de vulnerabilidad que intervienen directamente en este proceso también. La niñez, las mujeres y la población adulta mayor, por ejemplo, enfrentan la situación con agravantes de vulnerabilidad ya que, la crisis revela problemas bien conocidos y persistentes en el país: brechas y violencia de género, pobreza monetaria, acceso a servicios de salud, acceso a la educación, entre otros.

Para los afectados, será un proceso largo. La reconstrucción tomará varios meses y se estima por parte del Gobierno nacional que costará alrededor de 30 billones de pesos recuperar las edificaciones y la infraestructura afectada en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas. Esto, sin mencionar los efectos psicológicos y emocionales inmensurables que el terremoto deja para muchos.

Para quienes no se vieron directamente afectados por la tragedia, la normalidad tendrá que ser diferente también pues, termina la angustia inicial y la atención mediática se dispersa, sin embargo, la necesidad persiste.

Junto a las imágenes y videos impactantes que circulan sobre los sectores más afectados del país, en redes también ha resaltado la solidaridad de los colombianos. Diferentes influenciadores han puesto sus plataformas a disposición de la necesidad, figuras reconocidas cómo Luís Díaz, Jhon Arias y ahora Shakira, se unen con donaciones y ayudas para hacer llegar lo recaudado a los sectores más afectados y contribuir a la reconstrucción. En redes circulan también las imágenes de personas individuales que han dispuesto sus vehículos personales y su tiempo con este mismo propósito.

A corte del pasado 18 de agosto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la recepción de 2.300 toneladas de ayuda solamente en la capital del país y que fueron enviadas en 175 camiones a los lugares afectados por el terremoto. En perspectiva, sumando la ayuda internacional recibida de México, El Salvador, Chile y Perú, se contabilizan 222,5 toneladas de ayuda.

Bogotá mostró su solidaridad con las víctimas del terremoto

Además de la ayuda compuesta por alimentos, elementos de higiene, medicamentos, ropa y suministros médicos, Bogotá contó con la participación de más de 2.000 voluntarios del Distrito y 12.000 adicionales que llegaron a los diferentes puntos dispuestos en la ciudad para ayudar.

“Gracias porque la solidaridad se ha expresado de mil formas: con ayudas, con voluntariados, eso es clave. Bogotá está demostrando su solidaridad.”

- Carlos F. Galán.

Una nueva etapa

La ayuda ha sido tan amplia que a partir de ahora, el único punto de acopio habilitado en la ciudad para recibir ayuda humanitaria será El Palacio de los Deportes. El punto estaba inicialmente dispuesto únicamente para recibir ayudas destinadas al Chocó y Buenaventura, ahora concentrará las donaciones dirigidas a todas las zonas en necesidad de apoyo. Esto permitirá agilizar el proceso de recepción y distribución de las ayudas.

De cara a una nueva etapa en el proceso se requieren todavía con urgencia:

Elementos de obra para la reconstrucció n, sobre todo para Chocó y Buenaventura.

n, sobre todo para Chocó y Buenaventura. Elementos de aseo pues son los que se acaban más rápido.

pues son los que se acaban más rápido. Elementos de noche que permitan garantizar una noche digna para los afectados: colchonetas, sábanas y toldillos.

que permitan garantizar una noche digna para los afectados: colchonetas, sábanas y toldillos. Alimentos no perecederos

Ropa nueva.

El punto de acopio está localizado en la avenida calle 63 #59A-06, a un costado del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios y funcionará con un horario de 8:00 am a 8:00 pm.

Además, desde la Alcaldía de Bogotá se espera que la UNGRD disponga de transporte aéreo que permita complementar la capacidad logística y poder llevar las 400 toneladas de ayuda todavía pendientes por enviar.

Entrando a esta nueva etapa de reconstrucción, desde la Alcaldía se hace un llamado a no detenerse. Uno de los retos principales será no permitir que se disperse la atención sobre la situación que enfrenta el país.

“Es un avance muy importante, una muestra de solidaridad impresionante de los bogotanos. Gracias por el esfuerzo.”

-Carlos F. Galán