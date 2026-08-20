Horóscopo del profesor Salomón HOY 20 de agosto: llegará la estabilidad y firmeza para Leo y Virgo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 20 de agosto.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este día, además de recordarles que, para ellas, este año inició con una luna de cuarto creciente, que les va a traer cambios y deben aprovechar el día para agradecer por lo que se va y por lo que viene.

El número de la suerte para los festejados será el 8433 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió hacer una cruz en la lengua con miel de abejas para la dulzura, la prosperidad y la riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 1598.

1598. Recomendación: Hay que limpiar los vidrios de las ventanas con agua y vinagre para aclarar, limpiar y activar.

Hay que limpiar los vidrios de las ventanas con agua y vinagre para aclarar, limpiar y activar. Código sagrado para la protección: 2760, se recomienda para aquellos que tienen problemas con la alimentación y se debe repetir 45 veces.

2760, se recomienda para aquellos que tienen problemas con la alimentación y se debe repetir 45 veces. Fruta: Naranja.

Naranja. Decreto del día: “A partir de ahora nada ni nadie me va arrebatar lo que Dios me da”.

“A partir de ahora nada ni nadie me va arrebatar lo que Dios me da”. Lectura recomendada: Apocalipsis 3:21.

Horóscopo y tarot del día de HOY 20 de agosto:

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Cáncer

La parte económica comienza a mostrar una mejoría, con proyectos o negocios pendientes que podrán salir adelante y tener buenas perspectivas. Algunos podrían viajar a otra ciudad o país para resolver algún asunto y tendrán resultados favorables. En el amor, será importante revisar algunos aspectos para conseguir mayor estabilidad.

Número: 7394

Escorpio

La carta del Sol indica que las cosas estarán girando a su favor y habrá brillo en diferentes aspectos de la vida. Sin embargo, deben tener cuidado con la pérdida de algún objeto. Además, podrían recibir pagos de deudas pendientes, lo que les permitirá saldar compromisos económicos y recuperar la tranquilidad.

Número: 2533

Piscis

Se aproxima un viaje que podría traer grandes satisfacciones y experiencias positivas. En el ámbito familiar será importante solucionar algunas diferencias con paz y tranquilidad para que todos puedan estar en la misma sintonía. También aparece la firma de un documento o papel que saldrá a su favor.

Número: 1130

Tauro

Deben prestar especial atención a la vida laboral, pues algunos tendrán que realizar cambios y quienes están buscando empleo podrían recibir una nueva oportunidad. Para algunos llegará un dinero importante y pronto. En el amor será necesario tomar decisiones importantes para encontrar mayor estabilidad emocional.

Número: 7790

Virgo

No hay que dejarse llevar por la tristeza. Si las cosas no están saliendo como esperan, deben tener paciencia y buscar nuevas alternativas sin perder la fe. También deben cuidarse de las envidias. Finalmente, podrán avanzar en asuntos que estaban atrasados; la carta del triunfo señala que será necesario aprender a soltar aquello que ya no aporta.

Número: 4059

Capricornio

Se abre la posibilidad de emprender un nuevo camino, realizar un viaje o hacer una salida que traerá buenas perspectivas. En el aspecto económico, las cosas estarán en ascenso, mientras que en el amor también se vislumbran mejoras y un periodo más favorable.

Número: 1874

Aries

Hay algo importante relacionado con la vivienda que podría solucionarse pronto. Quienes estén pensando en cambiar de trabajo encontrarán en este periodo una buena oportunidad y es posible que antes de terminar el mes reciban noticias favorables. La estrella de la suerte indica que aquello que realicen durante este tiempo estará bien encaminado.

Número: 8858

Leo

Después de un periodo de búsqueda, finalmente llegará la estabilidad y la firmeza que estaban esperando, especialmente en el aspecto que más lo necesitaban. Los juegos de azar estarán a su favor y quienes atraviesen alguna dificultad relacionada con la salud podrán comenzar a superar esta situación.

Número: 2970

Sagitario

La carta del dinero señala que la parte económica comenzará a fluir. El ángel de la abundancia y la prosperidad acompaña este periodo, por lo que deberán estar atentos a las oportunidades que puedan aparecer. En el amor, es momento de dejar los celos y hablar de las dudas, pues estos sentimientos pueden afectar las relaciones.

Número: 7419

Géminis

La rueda de la fortuna anuncia bendiciones y oportunidades que estarán a su favor, pero deberán permanecer atentos para aprovecharlas. Es momento de romper esquemas, dejar atrás lo negativo y continuar avanzando. Algunos comenzarán un nuevo estudio y será recomendable hacerlo, pues podría traer beneficios importantes para el futuro.

Número: 0221

Libra

Será una etapa de mucho trabajo y compromiso, pero deberán asumir las responsabilidades con amor y agradecimiento. Algunos podrían recibir un ascenso o una nueva oportunidad laboral. En el aspecto económico llegará dinero en cantidad suficiente, por lo que será importante saber aprovecharlo.

Número: 2814

Acuario

La firma de unos papeles o documentos se concretará pronto y tendrá un resultado favorable. Quienes atraviesen dificultades con su pareja deberán buscar la forma de reconciliarse y dejar atrás las discusiones para recuperar la armonía. Además, podrían reencontrarse con personas del pasado y vivir momentos agradables.

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