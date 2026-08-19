65 toneladas de ayuda humanitaria zarparon desde Cartagena rumbo al Chocó

La Armada de Colombia, en articulación con la Alcaldía de Cartagena, Alcaldía de El Carmen de Bolívar, Fundación Minuto de Dios, Club de Leones Sincelejo, y los Comandos de Apoyo a la Misión de la Reserva Naval (COAMI) de la ciudad de Cartagena y del departamento de Sucre, consolidó y embarcó 65 toneladas de ayudas humanitarias a bordo del Buque de Desembarco Anfibio ARC “Golfo de Morrosquillo”, que están destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto en el departamento del Chocó y en especial la ciudad capital de Quibdó.

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Las ayudas incluyen agua embotellada, medicamentos, alimentos no perecederos, ropa, juguetes, elementos de aseo, alimento para mascotas y colchonetas. Desde Cartagena serán transportadas inicialmente hasta Turbo, Antioquia, donde serán embarcadas en Patulleras de Apoyo Fluvial Pesado con el fin de navegar aguas arriba por el río Atrato hasta Quibdó, donde posteriormente serán entregadas a las comunidades afectadas.

Esta operación evidencia la articulación entre instituciones, organizaciones sociales y la Armada de Colombia para llevar asistencia humanitaria hasta las comunidades que requieren apoyo, empleando capacidades marítimas, fluviales y logísticas al servicio de la comunidad.