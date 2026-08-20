Conectividad en el Valle se recupera tras el terremoto: MinTIC anuncia prioridades para afectados

La conectividad en las zonas del Valle del Cauca afectadas por el terremoto del 10 de agosto muestra una recuperación importante según cifras del ministerio. La indisponibilidad de los servicios móviles pasó de 50,37 % el día del sismo a 3,92 %, de acuerdo con el balance entregado este jueves por el Ministerio TIC. Esto representa una reducción de 46,45 puntos porcentuales en la afectación de las redes.

Sin embargo, la recuperación de las comunicaciones todavía continúa. Indicaron que, operadores mantienen equipos técnicos en territorio para reparar fibra, recuperar antenas e infraestructura, trasladar equipos y utilizar plantas eléctricas en los puntos donde los problemas de energía siguen afectando el funcionamiento de las redes.

La nueva prioridad: colegios y puntos esenciales

Con la recuperación de buena parte de las redes, el siguiente paso real es garantizar que la conectividad llegue también a lugares donde resulta clave para atender las consecuencias de la emergencia.

Una de las prioridades está en las instituciones educativas afectadas por el terremoto. Se estudia llevar equipos, conexión a Internet y contenidos educativos para que niños y jóvenes puedan mantener sus procesos de formación mientras se recupera la infraestructura.

También se contempla habilitar espacios comunitarios con acceso a Internet en las zonas donde los colegios todavía no puedan funcionar normalmente.

La conectividad también tendrá prioridad en hospitales, albergues, centros de acopio y otros puntos esenciales para la atención de las comunidades afectadas. La idea es identificar en cada territorio los lugares donde contar con comunicación puede ser determinante para la respuesta a la emergencia.

¿Dónde continúa el seguimiento?

La revisión de las redes se está realizando en municipios del norte del Valle del Cauca y el Quindío. La agenda contempla Ansermanuevo, Sevilla, Caicedonia y Roldanillo, en el Valle, y La Tebaida, en Quindío.

En estos municipios se están revisando las condiciones de conectividad y recogiendo las necesidades de las comunidades y autoridades locales. A partir de esa información también se busca definir proyectos que permitan fortalecer las comunicaciones durante la recuperación de las zonas afectadas.

Así, mientras la afectación de las redes móviles ya se redujo de manera considerable frente a los primeros días del terremoto, el proposito sería ahora es que esa recuperación se traduzca en conectividad efectiva para los lugares donde más se necesita, especialmente para mantener servicios esenciales, apoyar la educación y facilitar la atención de las comunidades damnificadas.