Wilmar Roldán y un nuevo cruce con figura sudamericana: “Ni me saludó, es un desastre, horrible”

Cero y van tres, el árbitro antioqueño Wilmar Roldán volvió a generar polémicas por un cruce con un futbolista, esta vez durante el duelo entre la Universidad Católica y Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El antioqueño no tuvo mayores inconvenientes en la dirección del encuentro en donde los argentinos golearon como visitantes y se clasificaron a los cuartos de final del máximo certamen de clubes en el continente.

Pese a no haber podido conseguir ventajas en su estadio, Estudiantes ganó con contundencia en la vuelta, imponiéndose con una anotación de Joaquín Correa (44′) y un doblete de Guido Carrillo (53′ y 83′).

Wilmar Roldán nuevamente tuvo un cruce con figura sudamericana

En los pasados dos encuentros de competencias Conmebol que dirigió, Wilmar Roldán había tenido algunos cruces con figuras sudamericanas. Primero fue en el duelo entre O’Higgins y Boca Juniors, donde se molestó con Leandro Paredes e incluso lo empujó. Luego, en el duelo entre Bolívar y Sao Paulo, se enganchó con el portugués Domingos Duarte, quejándose del colombiano Jonathan Calleri al final del juego.

En Santiago no fue la excepción este martes, donde pese a no generase mayores polémicas, si se presentó un cruce con el arquero uruguayo Fernando Muslera, con quien inicialmente sostuvo una discusión por una acción de juego, en la que los argentinos pedían revisión por una supuesta agresión.

Sin embargo, lo sucedido trascendió hasta el final del partido, donde Muslera quiso hablar con el antioqueño y este, aparentemente no le respondió ni el saludo, algo de lo que el arquero salió quejándose con sus compañeros: “a mí ni me saludó. Es un desastre, horrible”, le comentó a Carrillo.

Si bien no fue tenido para estar en la pasada Copa del Mundo, el árbitro antioqueño de 46 años continúa siendo tenido en cuenta por la Conmebol para dirigir varios de los juegos más importantes de sus competencias.