Jonathan Calleri sobre Wilmar Roldán: “No me gusta hablar de él, lo conozco hace mucho”

Wilmar Roldán durante el juego en La Paz entre Bolívar y Sao Paulo, por la Copa Sudamericana. (Photo by Jorge BERNAL / AFP) / JORGE BERNAL

El árbitro antioqueño Wilmar Roldán dirigió el juego entre Bolívar y Sao Paulo este martes, serie de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El antioqueño recibió algunas críticas y volvió a tener un tenso cruce con un futbolista.

En el cierre del primer, justo antes de ejecutarse un tiro de esquina para el equipo de casa, Roldán tuvo un encuentro de palabras con el defensa portugués Domingos Duarte. En medio de la discusión, intervino el capitán Jonathan Calleri, retirando a su compañero.

Al final del partido, el delantero argentino quiso no hablar mucho de la actuación del antioqueño; no obstante, cuestionó algunos de sus manejos, teniendo en cuenta que aplicó con rigurosidad el reglamento ante las duras condiciones de la altura de La Paz.

“No me gusta hablar de él. Lo conozco desde hace mucho tiempo, sé todo lo que ha hecho. Hoy, creo que esos cinco segundos fueron demasiado (saque de meta). El balón iba a salirse de la cancha y él ya estaba contando”, comentó Calleri en diálogo con ESPN.

Wilmar Roldán ya venía de tener un duro cruce con un futbolista, también en la Copa Sudamericana, luego de que en el duelo O’Higgins Vs. Boca Juniors se molestara con el volante Leandro Paredes, a quien le recriminó e incluso llegó a empujar con su mano.

¿Cómo terminó el partido?

Al final, Bolívar y Sao Paulo empataron 1-1. Los brasileños se adelantaron con anotación de Robert Arboleda a los 23 minutos; mientras que los bolivianos, dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo, igualaron a los 63 minutos con anotación de Carlos Melgar. El juego en Brasil se disputará el próximo martes 18 de agosto.