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26 ago 2026 Actualizado 00:25

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🔴 Independiente del Valle vs. Tolima por Libertadores: siga acá la transmisión del partido EN VIVO

El Vinotinto y oro deberá remontar la serie en condición de visitante tras el 1-0 en la ida.

Deportes Tolima va en búsqueda del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en un duelo frente a Independiente del Valle. En el primer partido, jugado en Ibagué, el equipo ecuatoriano logró quedarse con la victoria con un gol tempranero al minuto 11′ de Aron Rodríguez.

A pesar de haber dominado el 70% de la posesión y pegar un tiro en el palo, Tolima no fue acertado de cara a gol y no convirtió ninguno de los 18 remates que intentó, a diferencia de la visita, que solo con 10 remates y solo 2 a puerta, logró quedarse con el partido.

El ganador de la llave se enfrentará a Flamengo en los cuartos de final. Esta es el único cruce que falta por definir debido a que se jugó una semana después a causa del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

VIVA la transmisión del partido entre IDV y Deportes Tolima

Siga el MINUTO A MINUTO acá de IDV vs. Tolima

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En pocos minutos empezará el partido de vuelta, recordemos que la ida quedó 1-0 a favor de Independiente del Valle

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