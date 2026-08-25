🔴 Independiente del Valle vs. Tolima por Libertadores: siga acá la transmisión del partido EN VIVO

El Vinotinto y oro deberá remontar la serie en condición de visitante tras el 1-0 en la ida.

Deportes Tolima va en búsqueda del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en un duelo frente a Independiente del Valle. En el primer partido, jugado en Ibagué, el equipo ecuatoriano logró quedarse con la victoria con un gol tempranero al minuto 11′ de Aron Rodríguez.

A pesar de haber dominado el 70% de la posesión y pegar un tiro en el palo, Tolima no fue acertado de cara a gol y no convirtió ninguno de los 18 remates que intentó, a diferencia de la visita, que solo con 10 remates y solo 2 a puerta, logró quedarse con el partido.

El ganador de la llave se enfrentará a Flamengo en los cuartos de final. Esta es el único cruce que falta por definir debido a que se jugó una semana después a causa del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

VIVA la transmisión del partido entre IDV y Deportes Tolima

Siga el MINUTO A MINUTO acá de IDV vs. Tolima