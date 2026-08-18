🔴 Deportes Tolima vs Independiente del Valle EN VIVO, Libertadores: Transmisión y minuto a minuto

🔴 EN VIVO Deportes Tolima vs Independiente del Valle en Libertadores: Transmisión y minuto a minuto

Los pijaos reciben al club ecuatoriano en el partido de ida por los octavos de final.

Este 18 de agosto, el Deportes Tolima se medirá ante Independiente del Valle por el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué a las 7:30 PM hora colombiana.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros buscarán sacar ventaja con su localía en el primer partido de la llave.

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¿Cómo viene el Tolima?

Tolima y demás equipos de La Liga Colombiana llegan a las competiciones internacionales sin mucho ritmo tras la pausa de la jornada declarada por la DIMAYOR.

Los colombianos llegan a los octavos de final tras pasar segundos en el grupo B con 8 puntos en la tabla.

Por su parte, Los ecuatorianos pasaron primeros del grupo registrando 13 puntos y +5 goles a favor sobre Rosario Central (ARG), UCV (VEN) y Libertad (PAR).

Independiente del Valle es líder de la Liga Ecuatoriana acumulando 64 puntos en 25 fechas y +37 goles a favor.

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Viva el MINUTO A MINUTO de Tolima vs Independiente del Valle