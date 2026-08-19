Video: Espectacular golazo de Dairon Asprilla en eliminación de Bolívar de la Sudamericana

Bolívar no pudo conseguir la hazaña y se despidió de la Copa Sudamericana en el mítico Estadio Morumbí, luego de ser derrotado 3-1 ante Sao Paulo, en el juego de vuelta de los octavos de final del torneo. El partido de ida había terminado empatado 1-1, por lo que el global finalizó 4-2 para los brasileños.

A los 61 minutos del encuentro, el colombiano Dairon Asprilla alcanzó a encender la ilusión para el club boliviano con un auténtico golazo, convirtiendo el 1-1 parcial e igualando el marcador global 2-2.

El delantero chocoano de 34 años recibió un pase del argentino Patricio Rodríguez a fuera del área, controló con la pierna derecha y de inmediato desenfundó un potente disparo con esa misma pierna, ubicando la pelota al ángulo superior izquierdo del arco defendido por el portero Rafael.

Este fue el tercer gol de Dairon Asprilla con Bolívar en Copa Sudamericana y el séptimo que convierte desde su llegada al equipo, con el que registra un total de 11 partidos disputados tras su llegada desde Atlético Nacional.

El equipo de Alejandro Restrepo se centrará ahora en la Liga de Bolivia, donde marcha segundo con 30 puntos, a cuatro del líder del campeonato, Always Ready.

Partidazo en cuartos de final

Sao Paulo se quedó con el triunfo gracias a los goles de Luciano da Rocha (18′), Jonathan Calleri (68′) y José Sabino (76′). Los brasileños se estarán enfrentando en cuartos de final a nada más y nada menos que Boca Juniors, en una de las mejores series del certamen.