Video: Insólito error de Aldair Quintana en eliminación de Independiente del Valle de Libertadores
El portero colombiano, gran figura de su equipo, cometió un error garrafal que significó el empate de Flamengo.
Independiente del Valle fue el último equipo en despedirse en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro ecuatoriano empató 1-1 en Río de Janeiro contra el mitico Flamengo, cayendo 3-1 en el marcador global.
A pesar de haber perdido 0-2 en Quito, el club ecuatoriano afrontó el partido en el estadio Maracaná con todo el compromiso del caso. Incluso llegó a estar con ventaja en el marcador durante varios minutos, rompiendo el cero con Djorkaeff Reasco a los 31 minutos.
La hazaña parecía más cercana todavía, luego de que Jorginho se marchara expulsado a los 65 minutos, quedándose los locales con dos hombres menos para el remate del partido.
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Al minuto 79 Yandri Vásquez silenció el Maracaná al convertir el 0-2; no obstante, su anotación fue invalidada por fuera de lugar previo, luego de la revisión del Videoarbitraje.
Insólito error de Aldair Quintana
A los 83 minutos, cuando Flamengo estaba contra las cuerdas, llegó el empate en el marcador y el tanto que liquidó la serie. El portero argentino Agustín Rossi lanzó un pelotazo desde su propio arco, Aldair Quintana midió mal la pelota y el pique lo terminó sobrepasando, quedando solo ante el arco el uruguayo Giorgian De Arascaeta, que lo venció finalmente con un remate de cabeza.
Con el 3-1 en el marcador global, el vigente campeón de la Copa Libertadores sigue vivo en busca de la defensa de su título. En semifinales se estará enfrentando ahora a Estaduiantes de La Plata, de Argentina. La otra semifinal la disputarán los también brasileños Palmeiras y Fluminense.
Regreso a la Selección Colombia
Aldair Quintana recibió justo este mismo jueves el llamado a la Selección Colombia de parte de Néstor Lorenzo, para disputar los partidos amistosos ante México, Paraguay y Perú. El portero tolimense es una de las grandes figuras del equipo ecuatoriano.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...