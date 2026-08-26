Sebastián Oliveros, autocrítico tras eliminación del Tolima: “Tengo responsabilidad”

Deportes Tolima no pudo lograr la remontada en Ecuador tras irse perdiendo la ida (1-0) en Ibagué y terminó cayendo por 3-1 en el encuentro de vuelta (4-1) la serie. Así las cosas, se puso fin al sueño del conjunto Pijao, así como a la representación de Colombia en el máximo torneo continental, que en los últimos 10 años solo ha metido dos equipos a cuartos de final: Nacional (campeón en 2016) y Pereira (2023).

Una vez terminado el encuentro, el entrenador del conjunto tolimense, Sebastián Oliveros, empezó dando un discurso autocrítico, lamentando las ocasiones desperdiciadas en el partido de ida y el mal segundo tiempo del juego de vuelta.

“Asumir la responsabilidad del caso, porque como entrenador tengo la responsabilidad, como todos los miembros del equipo. Siento que hay que pedirle disculpas a la hinchada, sobre todo por el segundo tiempo de hoy”, comenzó manifestando.

El juego de ida en Ibagué: “El partido en Ibagué fue un partido con un ventaja de 0-1 donde nosotros tuvimos opciones, ellos tuvieron una y fueron muy efectivos y cuando nosotros las tuvimos no logramos marcar. Hoy llevábamos un partido en el primer tiempo donde ellos tuvieron algunas aproximaciones, una muy clara de tiro de esquina, pero lo llevábamos 0-0 y en cuanto al plan de partido teníamos controladas muchas de las situaciones, tanto que finalizando el primer tiempo tuvimos una situación clara que es un centro por izquierda de Junior Hernández”.

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El desempeño en Ecuador: “En el segundo tiempo, después de que nos hacen el gol de pelota quieta perdimos los papeles, perdimos la concentración, la atención que se había generado en los 160 minutos, nos desordenamos, nos empezamos a quedar largos. El segundo gol es una transición donde no asumimos bien la vigilancia y nos marcan el 2-0, luego viene el gol de Junior, que es una genialidad, pero sobre el final, con el equipo jugado, buscando cómo empatar llega el tercero”.

Disculpas a la hinchada: “Asumir la responsabilidad. Para enfrentar este nivel hay que tener muchos detalles pendientes, entre esos tener un equipo consolidado desde un proceso y desde todo aspecto. Pedirle disculpas a la hinchada. Sé el esfuerzo que hacen los directivos, los jugadores y nosotros día a día, pero hoy nos enfrentamos a un rival que nos pasó en el segundo tiempo por encima y que duele porqué sé que todos queremos lo mejor para el club. Debo tener autocrítica y saber que para pelear a este nivel hay que trabajar muy duro y construir para volver a estar en este mismo momento”.

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Sin torneo internacional, a Tolima le quedará solamente la disputa de la Liga colombiana, pues quedó eliminado de la Copa Colombia ante Deportes Quindío. El club deberá volver a figurar en la tabla de reclasificación para optar por un cupo a la fase previa de la Libertadores 2027 o lograr el título liguero a final de año para un boleto directo a la fase de grupos.