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19 ago 2026 Actualizado 23:13

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Septiembre será clave para el gas en Colombia: se sumarán 58 millones de pies cúbicos, dice Naturgas

Así lo explicó desde Barranquilla Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

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A partir de septiembre, Colombia podría contar con 58 millones de pies cúbicos adicionales de gas, luego de la ampliación de la capacidad de la planta de regasificación SPEC. Así lo explicó desde Barranquilla Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quien señaló que el Ministerio de Ambiente aprobó la modificación de la licencia ambiental para permitir este incremento.

“El Ministerio de Ambiente aprobó la modificación de la licencia ambiental de la planta SPEC para ampliar su capacidad a 58 millones de picos adicionales que ingresarían en el mes de septiembre”, afirmó Murgas.

La dirigente gremial señaló que este nuevo volumen de gas hace parte de las alternativas con las que cuenta el país para atender las necesidades de abastecimiento y contar con mayor disponibilidad del combustible.

Nuevas fuentes de gas desde noviembre

Además del aumento previsto para septiembre, Murgas se refirió a la entrada en operación de otras plantas durante los próximos meses.

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“Hay dos plantas que también anunció en la posibilidad, una de entrar en operación en noviembre y la otra en primer semestre del 2027”, señaló.

Al explicar cómo se está atendiendo el déficit de gas, la presidenta de Naturgas indicó que el país ha recurrido a las importaciones para evitar una interrupción del servicio.

“Lo que pasa es que lo gestionamos y la manera de gestionarlo para evitar un racionamiento con una interrupción del servicio, fue agregando moléculas de gas importado a través de la planta SPET”, afirmó. Murgas agregó que en noviembre se espera la entrada de la planta del Pacífico y, a comienzos del primer trimestre, la de Puerto Bahía, ubicada en Cartagena.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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