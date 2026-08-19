Barranquilla se une a nueva jornada de donación de sangre para damnificados por terremoto

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer's helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Con el propósito de apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, este miércoles se realizará en Barranquilla una jornada especial de donación de sangre, liderada por la Policía Nacional y organizaciones especializadas en la recolección y manejo de sangre.

La campaña busca recolectar unidades que serán destinadas a la atención de los más de 4.500 heridos que dejó la emergencia en diferentes zonas del país, entre ellas Chocó, Pereira y Cali.

¿Dónde y cuándo será la jornada?

La jornada se llevará a cabo en Fiordi, ubicado en la carrera 51B con calle 79, en Barranquilla, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Hernando Enríquez, médico de la Policía Cívica de Mayores de Barranquilla, explicó que la iniciativa busca contribuir con las personas que requieren transfusiones de sangre tras la emergencia.

“Hemos dispuesto el día de mañana para donar sangre y enviársela a los afectados que necesitan de este recurso. Esta es una brigada de donación liderada por la Policía Nacional, el departamento de Patrulla Púrpura y realizada por expertos en donación y manejo de sangre como lo es la Fundación Dermatológica Colombia”.

Invitación a los ciudadanos

La Policía Nacional hizo un llamado a los barranquilleros para que se sumen a esta jornada solidaria y contribuyan con la atención de las personas afectadas por el terremoto.

Uniformados de la institución también participarán en la jornada como parte de esta iniciativa de solidaridad y apoyo a los damnificados.