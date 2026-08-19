Así quedó el despacho presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla
Caracol Radio conoció imágenes exclusivas de las adecuaciones realizadas en el Batallón Paraíso, donde el presidente tendrá un espacio de trabajo durante sus actividades en la capital del Atlántico. El lugar cuenta con oficinas, salas de reuniones y obras de reconocidos artistas colombianos.
El presidente Abelardo De la Espriella ya cuenta con instalaciones adecuadas para su despacho en el Batallón Paraíso de Barranquilla. Caracol Radio conoció imágenes exclusivas del mobiliario y los espacios que tendrá el mandatario en esta sede ubicada dentro de una instalación militar.
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Según se conoció, parte de las adecuaciones y el mobiliario fueron asumidos por el propio presidente, con una inversión que supera los 700 millones de pesos. Además, empresas privadas participaron en la adecuación del edificio.
Obras de arte acompañarán el despacho presidencial
El lugar también tendrá una colección de obras de reconocidos artistas colombianos como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Enrique Grau.
Algunas de las piezas fueron facilitadas por el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y por colecciones privadas, entre ellas obras pertenecientes al propio presidente De la Espriella.
Reuniones de Gobierno desde Barranquilla
Las instalaciones cuentan con varias oficinas y salas de juntas en las que se prevé que se desarrollen reuniones de ministros y encuentros de trabajo cuando funcionarios del Gobierno estén en Barranquilla.
De la Espriella visitó esta semana las oficinas ya terminadas y se espera que durante los próximos días se realicen las primeras actividades oficiales desde este punto.
Adecuaciones en el edificio de La Aduana
Por otra parte, también se conoció que la Estación Montoya, ubicada en el edificio de La Aduana, fue adecuada para albergar oficinas de algunos funcionarios de ministerios.
Hasta el momento no se ha confirmado cuáles dependencias del Gobierno funcionarán en este espacio.