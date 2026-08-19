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“Lo que plantea de la UNP no se ajusta a la verdad”: Augusto Rodríguez sobre ‘Libro de la Verdad’

El tema político del día ha sido el ‘Libro de la Verdad’ que presentó el Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella en donde se le entregó a organismos de control más de 80 denuncias por presunta corrupción en el empalme con la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Precisamente, en este libro se hace mención a la UNP en uno de sus apartados. Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W habló el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez, quien ofreció su perspectiva.

“No comparto el nombre, la verdad es mucho más amplia y, por lo menos, en el caso de la Unidad Nacional de Protección, lo que plantean no se ajusta a la verdad”, aseguró el exdirector en su primera intervención.

En esa línea, se le preguntó por lo dicho por parte del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que hay riesgo de que la Unidad Nacional de Protección se quede sin recursos en las próximas semanas.

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“La Unidad Nacional de Protección venía recibiendo los recursos, pero no los venía recibiendo con la solidez que lo había hecho durante otros años. La UNP, desde un punto de vista financiero, venía funcionando muy bien y los estados financieros muestran, por primera vez desde su creación, un patrimonio positivo. Eso nunca se ha dado y en este momento lo tenemos”, respondió.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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