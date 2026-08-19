Polémica por instalación de fotomultas en vía Barranquilla - Cartagena

La instalación de tres cámaras de control en la Vía al Mar ha generado debate entre conductores y autoridades. Aunque los dispositivos ya fueron ubicados en diferentes puntos del corredor vial, todavía no están operativos debido a que requieren permisos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

El director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, explicó que una de las cámaras fue instalada en el sector de Turipaná, otra antes del Sombrero Vueltiao y una tercera en una recta a la salida del departamento.

Buscan reducir la accidentalidad

Según las autoridades, estos puntos fueron seleccionados debido a los altos índices de siniestralidad registrados en la vía y con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito.

Sin embargo, algunos conductores han expresado inquietudes frente a la instalación de los dispositivos mientras aún no cuentan con la autorización correspondiente.

Pendientes de permisos de la ANI

Granados indicó que, al tratarse de una vía concesionada, se deben completar los trámites necesarios antes de activar las cámaras.

“Después de haberse instalado la cámara, seguiremos trabajando y diciendo que va a haber un tiempo de gracia en el momento que se instale. La fecha depende de los permisos por parte de la ANI”, señaló el funcionario.

El funcionario señaló que, una vez entren en operación, se establecerá un periodo de gracia para informar a los conductores sobre el funcionamiento de los equipos y las condiciones de control.