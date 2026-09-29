Fundación Tecnoglass becará al joven de Cúcuta que logró puntaje perfecto en el Icfes

Matías Luengas Vergel, un joven de 16 años oriundo de Cúcuta, se convirtió en uno de los estudiantes con mejor desempeño académico del país al obtener el puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 del Icfes, resultado que le permitirá acceder a una beca universitaria para cursar los cinco años de la carrera que elija.

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El anuncio del beneficio fue realizado por el presidente Abelardo de La Espriella, quien informó que la beca será financiada con el apoyo de la Fundación Tecnoglass ESWindows, respaldada por el empresario Christian Daes, y cubrirá la totalidad de los estudios superiores del estudiante en cualquier universidad del país.

Matías, egresado del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, manifestó su interés por las matemáticas y confirmó que proyecta continuar su formación profesional en Medellín, donde aspira a estudiar Ingeniería Matemática en la Universidad EAFIT.

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El joven señaló que detrás de este logro hubo un proceso de preparación constante, acompañado por su familia, docentes y compañeros de estudio. Según relató, conoció el resultado desde su casa, tras ingresar a la plataforma del Icfes y encontrar el máximo puntaje posible.

“Me puse súper feliz, fui donde mis papás y gritamos: ‘500, 500’. Fue un momento muy bonito”, expresó el estudiante en diálogo con Caracol Radio.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente destacó que el resultado obtenido por el joven “refleja su talento, disciplina, dedicación y compromiso con sus sueños”, resaltando la importancia de transformar los logros académicos en oportunidades para los estudiantes del país