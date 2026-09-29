Barranquilla activa plan contra ‘tirapiedras’ y enfrentamientos de pandillas bajo lluvias

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia, activó junto a la Policía Metropolitana el denominado Plan de Lluvia, una estrategia preventiva que se implementará en sectores priorizados de la ciudad como La Paz, Ciudadela 20 de Julio, Bella Arena y zonas aledañas a la Circunvalar.

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La medida responde a los hechos que suelen presentarse durante las jornadas de lluvia en estos sectores, donde se han registrado enfrentamientos protagonizados por jóvenes conocidos como ‘tira piedras’. Durante estas confrontaciones, los participantes se lanzan piedras entre sí, generando situaciones que afectan la tranquilidad y convivencia de los residentes.

Uno de los hechos más recientes se registró durante la tarde del domingo, en medio de un fuerte aguacero, en inmediaciones de la estación de Transmetro de Metrocentro. La situación volvió a poner en evidencia los riesgos que pueden ocasionar este tipo de confrontaciones durante las lluvias.

Además de los enfrentamientos, en algunas ocasiones se han reportado atracos a personas que transitan por estos sectores cuando se presentan precipitaciones. Por esta razón, las autoridades buscan reforzar la presencia institucional y anticiparse a posibles alteraciones de la seguridad y la convivencia.

¿Qué contempla el Plan de Lluvia?

El Plan de Lluvia contempla el acompañamiento de promotores de convivencia y uniformados de la Policía Metropolitana, quienes adelantarán acciones preventivas y de vigilancia en los puntos identificados como prioritarios.