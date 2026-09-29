Inundaciones afectan viviendas tras fuertes lluvias en Barranquilla

Una de las casas afectadas por las lluvias / Imagen de archivo( Caracol Radio )

Las fuertes lluvias registradas este lunes generaron inundaciones en diferentes sectores de Barranquilla, siendo la afectación de viviendas una de las principales emergencias atendidas por los organismos de socorro. También se reportaron desbordamientos de arroyos, situación que llevó a la Defensa Civil a hacer un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras y otros elementos a los canales de agua.

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El mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, explicó que la acumulación de residuos puede obstaculizar el normal flujo del agua y favorecer el desbordamiento de los arroyos durante los aguaceros de mayor intensidad.

Uno de los sectores afectados fue El Pueblito, donde habitantes también reportaron problemas en zonas de Los Olivos 2 y Los Ángeles, en sus diferentes etapas, debido al desbordamiento del arroyo El Despistado.

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Eddie Navarro, habitante del sector, aseguró que la acumulación de basuras y otros objetos en el arroyo agravó la situación durante las lluvias.

“¿Qué sucede? Que la gente no tiene cultura, y entonces todas las basuras son arrojadas al arroyo, basuras, muebles, por un árbol y todo eso lo tiran”, señaló.

Según Navarro, el desbordamiento ocasionó afectaciones en viviendas y daños en enseres como muebles, colchones y televisores. Los habitantes aseguran que esta problemática se repite cada vez que se presentan lluvias de alta intensidad y solicitan a la administración distrital avanzar en la canalización del arroyo.

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“Estamos tratando de hacer el llamado a la administración para que nos ayude porque hace aproximadamente 10 años se está peleando esa canalización de ese arroyo y siempre que llueve con esa magnitud pasa lo mismo”, manifestó.

Algunos residentes han instalado de manera artesanal barreras con piedras y sacos de arena para tratar de impedir que el agua ingrese a sus viviendas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el llamado a prevenir inundaciones mediante el adecuado manejo de los residuos.

El Ideam mantiene el llamado a la ciudadanía a permanecer atentos porque se pronostican más lluvia, acompañados de actividad eléctrica durante esta semana.