Conexiones ilegales de agua afectaban el servicio de 11.400 habitantes del sur del Atlántico

Robo de agua comprometía el suministro para unos 11.400 habitantes / FOTO: Gobernación del Atlántico

La Gobernación del Atlántico intensificó los controles contra el robo de agua, luego de detectar conexiones clandestinas en la línea de conducción del sistema regional de acueducto Manatí-Candelaria.

En un operativo realizado entre el 21 y el 25 de septiembre, fueron desmontadas 16 conexiones ilegales, con las que se recuperó un caudal de 19 litros de agua por segundo. De acuerdo con Aqualia, esto equivale a más de 1,6 millones de litros diarios, una cantidad suficiente para atender las necesidades de aproximadamente 11.400 habitantes cada día.

El volumen recuperado también representa cerca de 160 carrotanques de 10.000 litros de agua que vuelven a estar disponibles para el sistema que abastece a Manatí, Candelaria, Leña y Carreto.

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La empresa prestadora del servicio señaló además que el agua captada de manera irregular representa más de $250 millones mensuales que deja de facturar, debido a estas conexiones no autorizadas.

La situación no se limita a pequeñas acometidas domiciliarias. Durante los procedimientos fueron encontradas derivaciones de una, dos y hasta tres pulgadas, algunas de ellas sobre una línea de conducción de aproximadamente 16 kilómetros.

En lo corrido de 2026, Aqualia ha realizado 10 operativos en este sistema, con 50 conexiones ilegales desmontadas y una recuperación aproximada de 40 litros por segundo.

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La estrategia articula a la Secretaría del Interior, la Secretaría de Agua Potable, Aqualia, Policía, Ejército, CTI y autoridades territoriales.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, indicó que la estrategia busca no solamente retirar las conexiones, sino también identificar a los responsables y aportar información a las autoridades judiciales cuando existan elementos para una investigación.

Además, Aqualia habilitó la línea de WhatsApp 314 370 6512 para que los ciudadanos reporten conexiones ilegales, posibles fraudes o daños en la infraestructura del sistema de acueducto.