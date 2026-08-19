Piden al Congreso frenar salida de Petro del país mientras investigan muerte de Kevin Acosta

SuperSalud inició auditoría a Nueva EPS tras la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia (imágenes de archivo)

A través de una carta dirigida al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, el abogado Manuel Vicente Villanueva solicitó cancelar una eventual salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico.

El documento fue presentado en representación de Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del menor, quien padecía hemofilia A y falleció en Bogotá el pasado 13 de febrero.

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De acuerdo con la carta, el abogado atribuye el fallecimiento a una complicación médica relacionada con la falta de suministro del medicamento emicizumab por parte de la Nueva EPS.

En la solicitud se sostiene que la Fiscalía General de la Nación habría compulsado copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dentro de las actuaciones relacionadas con el caso.

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El abogado argumenta que la investigación busca establecer eventuales responsabilidades por los hechos y cuestiona decisiones adoptadas durante el Gobierno de Gustavo Petro frente al sistema de salud.

“La Fiscalía General de la Nación le compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

La carta también hace referencia a la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno Nacional en abril de 2024 y relaciona esta actuación con las dificultades en la prestación de los servicios de salud.

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El documento solicita al Congreso adoptar las medidas que considere pertinentes frente a una eventual salida del país del expresidente, en el marco de las investigaciones mencionadas.

“Al encontrar serios indicios de la responsabilidad de Gustavo Petro en esos hechos”.

Las afirmaciones corresponden a lo señalado por el abogado en la solicitud y deberán ser determinadas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones respectivas.