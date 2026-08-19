Antioquia propone a Gobierno que empresarios entreguen obras de reconstrucción a cambio de impuestos

No paran las reuniones en el Palacio de San Carlos, para afianzar las estrategias que permitirán avanzar en la reconstrucción de las afectaciones que dejó el terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de enero.

Y es que el Gobierno se está reuniendo con cada uno de los representantes de la regiones, para verificar la cuantía de afectaciones y realizar una estimación frente a lo que valdría la correspondiente reconstrucción.

Hoy el turno de reunión fue para Antioquia, pues en el Palacio de San Carlos, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le propusieron al presidente Abelardo de la Espriella, una metodología para que las empresas no paguen impuestos sino que ayuden y entreguen obras de reconstrucción.

La propuesta incluye también entregar obras por regalías, con el propósito de que los empresarios no se vean afectados y puedan contribuir en las labores de reconstrucción de las afectaciones.

Sin embargo, aseguró que el mandatario va a evaluar la propuesta, que habría recibido com buena determinación.

Por su parte, el alto mandatario anuncio que mañana enviará un equipo de Gobierno para evaluar las afectaciones en el departamento Antioquia y avanzar en la categorización de las afectaciones.