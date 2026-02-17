El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Él no murió por el golpe, murió por falta del medicamento: Madre de Kevin a respuesta de Minsalud

Katherine Pico, madre de Kevin, el niño de 7 años con hemofilia que falleció tras un trauma craneoencefálico y falta de atención médica, cuestionó en 6AM W las declaraciones entregadas por el Gobierno que sugieren que el niño no debió usar la bicicleta para evitar ese tipo de episodios.

En entrevista con Julio Sánchez Crsito, la madre afirmó que la causa de la muerte no fue únicamente la caída, sino la falta del medicamento esencial para tratar la hemofilia.

“Injustamente, porque él me está echando la culpa de algo que no fue posible. El niño no murió por falta de un golpe, sino murió fue por falta de un medicamento”, aseguró la madre de Kevin.

Según su testimonio, Kevin llevaba dos meses sin recibir el factor requerido para su tratamiento, se trata del medicamento emicizumab que vale más de 35 millones de pesos.

“La última dosis la recibió el doce de diciembre. A partir del doce de diciembre, el niño quedó sin medicamento, quedó sin nada, un medicamento esencial para él, que no se le debía negar”, explicó.

Katherine relató que el día del accidente trasladó de inmediato a su hijo al centro de salud más cercano, donde fue remitido a Pitalito. Sin embargo, denunció demoras en la atención y en la autorización del traslado.

“En Pitalito me demoró las veinticuatro horas que no me le colocaban medicamento, no me lo trasladaron. La única respuesta es que la Nueva EPS no daba autorización para el traslado, no encontraban camas disponibles”, señaló en 6AM W.

La mamá agregó que el menor permaneció en esa condición durante todo el domingo y el lunes hasta las 5:20 de la tarde, cuando finalmente fue trasladado a Bogotá.Para la madre, el desenlace pudo haber sido distinto si su hijo hubiera contado con el tratamiento adecuado.

“Pero ya fue demasiado tarde, el niño ya llegó muy complicado”, afirmó en la entrevista.

Kevin, cuando grande, quería ser como Sonic

En medio del dolor, Katherine Pico también recordó cómo era su hijo Kevin. En la 100.9 relató que el pequeño soñaba con ser como Sonic, quien es seguido por los niños gracias a su habilidad para correr a velocidades supersónicas y su actitud aventurera.

“Él quería jugar, su muñeco favorito era el Sonic, decía que cuando fuera grande quería ser como Sonic (…) era un niño normal, no era un niño para tenerlo encerrado en una habitación”, recalcó la mamá de Kevin Acosta.

Nota del autor: En Caracol Radio expresamos nuestras más sinceras condolencias con la familia Acosta por la pérdida de Kevin. Paz en su tumba.