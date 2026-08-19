MinHacienda designó a Jaime Pumarejo como director de Colombia ante el BID

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, designó a Jaime Pumarejo como director de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en reemplazo de Roy Alejandro Barreras.

“La participación de Colombia en estos organismos impulsa iniciativas de crecimiento, empleo, infraestructura, transición energética y bienestar, y fortalece la representación del país en decisiones sobre recursos e inversiones estratégicas para el desarrollo”, señaló la cartera.

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Hay que recordar que el BID es la organización financiera que opera como fuente de apoyo económico y técnico para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

¿Quién es Jaime Pumarejo?

Pumarejo es el actual director del periódico Portafolio. Es Administrador de sistemas de información. Antes de ello fue Alcalde Barranquilla, entre 2020 y 2023, fue Ministro de Vivienda, Gerente de Desarrollo de Ciudad en Barranquilla, secretario de Desarrollo Económico y Gerente del centro de eventos Puerta de Oro.

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