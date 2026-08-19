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19 ago 2026 Actualizado 18:03

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Economía

Coljuegos multa con $116 millones al influencer Yeferson Cossio por hacer sorteos sin autorización

La entidad señaló que además el creador de contenido no podrá operar juegos de suerte y azar durante los próximos cinco años. Puede apelar la decisión.

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio / Instagram

Yeferson Cossio
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Coljuegos impuso una multa de $116 millones al influenciador Yeferson Cossio, tras declararlo responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifa.

“Dicha sanción fue impuesta tras acreditar la operación y comercialización de un juego promocional dirigido al público a través de la red social Instagram, todo ello sin contar con la autorización correspondiente”, señaló la entidad que vigila a las empresas de juegos de suerte y azar.

(Puede leer: Investigan a auxiliar de Policía tras polémica por fusil que terminó en manos de Yeferson Cossio)

Pero además, el creador de contenido no podrá operar juegos de suerte y azar durante los próximos cinco años.

¿Por qué lo multaron?

La entidad de juegos de suerte y azar aseveró que el proceso sancionatorio se originó en una denuncia relacionada con actividades promocionales difundidas a través de Instagram.

De este modo, la entidad agregó que “durante la actuación administrativa, Coljuegos verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad correspondiente, motivo por el cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión”.

Una vez quede en firme la sanción, la entidad remitirá el expediente a la Gerencia de Cobro Coactivo. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y de apelación, dentro de los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

(Además: Coljuegos sobre rifa de $ 25 millones de candidato presidencial Santiago Botero: “no fue autorizada”)

Más sanciones

La entidad resaltó que ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles de redes sociales dedicados a la promoción y operación de juegos de suerte y azar de manera ilegal.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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