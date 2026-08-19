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19 ago 2026 Actualizado 22:51

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Justicia

Aumenta a 314 la cifra de cuerpos identificados tras el terremoto en Colombia

Medicina Legal informó que 24 cadáveres corresponden a menores de edad y 12 a extranjeros.

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Justicia

Aumenta a 314 la cifra de cadáveres identificados tras el terremoto que sacudió a Colombia, así lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Hasta el momento, Medicina Legal ha recibido 319 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De los cuerpos identificados, 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Además, 12 ciudadanos extranjeros han sido identificados.

En imágenes así va el terremoto

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer&#039;s helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer's helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer&#039;s helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer's helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images / Anadolu

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images / Anadolu

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Desaparecidos

Auto destruido debido a los escombros de un edificio derrumbado cerca de la Plaza Bolívar después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images)

Auto destruido debido a los escombros de un edificio derrumbado cerca de la Plaza Bolívar después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Auto destruido debido a los escombros de un edificio derrumbado cerca de la Plaza Bolívar después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images)

Auto destruido debido a los escombros de un edificio derrumbado cerca de la Plaza Bolívar después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Medicina Legal reportó que 262 personas continúan desaparecidas, mientras que 294 fueron encontradas con vida.

En el reporte de la tarde de este miércoles, 98 personas fueron halladas sin vida.

Lea además: Medicina Legal identificó 306 víctimas mortales del terremoto y reportó 290 desaparecidos

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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