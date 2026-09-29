Estados Unidos prohíbe desde este martes la importación de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

AME5421. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 31/01/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la firma de dos órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de La Casa Blanca este jueves, en Washington (Estados Unidos). La promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 % a México y Canadá en represalia por el déficit comercial y el flujo de fentanilo y de migración irregular amenaza con llevar este sábado a un abismo incierto al tratado comercial T-MEC. EFE/ Bonnie Cash / POOL / Bonnie Cash / POOL ( EFE )

Estados Unidos empezó este martes a prohibir la importación de determinados productos canadienses, entre ellos bebidas alcohólicas, derivados lácteos, melaza y algunas motocicletas, en una nueva escalada de la disputa comercial entre los dos países.

La medida, anunciada el pasado 8 de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor a las 00:01 hora de Washington (04:01 GMT) y sustituye los aranceles del 50 % que EE.UU. aplicaba desde agosto a algunos de esos productos por una prohibición total de entrada.

Las tres proclamaciones presidenciales afectan a bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka y ron; determinados productos lácteos, especialmente suero y concentrados de proteínas; melaza, cerveza sin alcohol y algunas motocicletas fabricadas en Canadá.

En el caso de los vehículos, la prohibición incluye motocicletas y ciclomotores con motores de combustión de más de 800 centímetros cúbicos. Entre los fabricantes afectados está la canadiense BRP, que produce en Quebec los vehículos de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon destinados al mercado estadounidense.

La explicación de Washington

Washington justificó la decisión como respuesta a lo que considera prácticas comerciales discriminatorias de Canadá y a las represalias adoptadas por Ottawa contra los aranceles estadounidenses.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que las prohibiciones son consecuencia del trato canadiense a las exportaciones estadounidenses de alcohol, lácteos y vehículos.

Analistas han indicado que el impacto sobre el conjunto de la economía canadiense será limitado, aunque puede ser considerable para las empresas directamente afectadas.

Canadá exportó alrededor de 1.200 millones de dólares canadienses en alcohol a Estados Unidos el año pasado, mientras que las ventas de los derivados lácteos afectados por la prohibición y motocicletas fueron mucho menores.