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19 ago 2026 Actualizado 19:40

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Economía

Diana Bravo Vélez es la nueva presidente de la Sociedad de Activos Especiales

Es abogada, socia de De La Espriella Lawyers. Exinvestigadora, exfiscal y exdirectora de Fiscalías.

Diana Bravo Vélez, presidente de la SAE

Diana Bravo Vélez, presidente de la SAE

Diana Bravo Vélez, presidente de la SAE
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El Gobierno de Abelardo de La Espriella nombró a Diana Bravo Vélez como nueva presidente de la Sociedad de Activos Especiales.

Es abogada, socia de de La Espriella Lawyers, sede Barranquilla. Exinvestigadora, exfiscal y exdirectora de Fiscalías.

En su LinkedIn se presenta como “gerente y líder inspiradora, reconocida en el ámbito del derecho en Colombia por su ética y gallardía”.

Allí también señala que ha trabajo por más de 10 años en la firma de abogados del hoy Presidente.

Ha siso profesora de la universidad Autónoma del Caribe y trabajó por más de ocho años en la Fiscalía General en diversos cargos.

Llega en reemplazo de Amelia Pérez, quien fue la última presidente de esta entidad que administra los bienes incautados a la mafia en el gobierno de Gustavo Petro.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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