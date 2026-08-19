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19 ago 2026 Actualizado 12:36

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Tunja

La JEP escuchará a 20 militares en retiro por 10 casos de falsos positivos en Boyacá

Las audiencias se realizarán en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Paipa

Más de 20 comparecientes de la fuerza pública que pertenecieron al Grupo Gaula Boyacá, quienes no son considerados máximos responsables en 10 hechos en los que civiles fueron presentados falsamente como bajas en combate Foto: JEP

Más de 20 comparecientes de la fuerza pública que pertenecieron al Grupo Gaula Boyacá, quienes no son considerados máximos responsables en 10 hechos en los que civiles fueron presentados falsamente como bajas en combate Foto: JEP

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Paipa

La Jurisdicción Especial de Paz realizará del 19 al 21 de agosto en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Paipa, Boyacá la audiencia de consolidación de aportes de verdad.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas hace seguimiento a los compromisos del régimen de condicionalidad de más de 20 comparecientes de la fuerza pública que pertenecieron al Grupo Gaula Boyacá, quienes no son considerados máximos responsables en 10 hechos en los que civiles fueron presentados falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2008 en Sogamoso, Aquitania, Pajarito, Duitama, Tasco, Labranzagrande y Tunja, en Boyacá.

Recordemos que la Jurisdicción Especial de Paz nació en 2016 tras el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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