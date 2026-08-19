Los contratos de Boyacá que aparecen en el Libro de la Verdad del presidente

Boyacá

En el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra la Corrupción, el Gobierno Nacional entregó el Libro de la Verdad a la fiscalía general de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que se inicien los procesos preliminares de investigación sobre presuntos hechos irregulares que se hallaron durante el empalme unilateral.

Con este propósito, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano hizo la presentación del documento, del cual dijo que “el Libro de la Verdad no es el fin de la historia. Lo que sigue es la tarea de seguir identificando casos sobre estos patrones de comportamiento corrupto u otro patrón nuevo, en cabeza de los ministros y ministras actuales y de los directores y con las instancias que usted designe para hacerle seguimiento y seguir poniendo de presente los casos ante las autoridades judiciales y órganos de control”.

En su intervención, destacó que esta labor se desarrolló solo en un par de meses en trabajo conjunto entre “el equipo élite anticorrupción, el equipo técnico y el equipo de empalme y a los ministros”, los cuales “realizaron en el fondo este trabajo con rigor, con cuidado y con responsabilidad”.

El Vicepresidente aseguró que fueron casi 1.300 personas las que trabajaron en equipos sectoriales que utilizaron “prácticas modernas de auditoría forense, seguimiento permanente a todos los procesos de contratación, uso activo de inteligencia artificial, un esfuerzo de cada uno de los ministros y ministras designados de sus equipos de empalme” que además contó con “una línea abierta anticorrupción para los ciudadanos, donde recibimos cientos de denuncias de gente del común, pero también de servidores públicos”.

De inmediato pasó a relatar los hallazgos que se lograron en el proceso investigativo, para lo cual dijo que “nuestro método nos permitió pasar de casos a patrones de comportamiento” que no se tratan de “hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos críticos que se repiten con las mismas características en múltiples entidades”.

“Estamos yendo a la causa raíz que explica un actuar ineficiente o corrupto del Estado que rompe con su función social”, anotó.

Estos son los contratos “cuestionados” de Boyacá que aparecen en ese texto:

Caso 33. Cultura: Veinte proveedores, el 0,7% del total, concentran el 48,5% del valor contratado por el Ministerio

Entre agosto de 2022 y julio de 2026 el Ministerio contrató con 2.747 proveedores distintos. De ellos, apenas 20, es decir, el 0,7% concentran el 48,5% del valor total contratado en el periodo: $998.594 millones sobre un total de $2,05 billones en todas las modalidades registradas en SECOP II.

El nivel de concentración es muy alto: los tres mayores proveedores, Consorcio Constructor H.M.I., Fondo Mixto de Boyacá y Corpoelite suman más de $348.000 millones. Esto no implica per se una irregularidad, pues el contrato de mayor cuantía, el de Consorcio H.M.I., se adjudicó por licitación pública, pero sí amerita revisar las barreras de entrada y la dependencia de operadores únicos para activos culturales estratégicos como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y el Plan Nacional de Música. El desafío para el sector es implementar una auditoría o consultoría externa que valide, contrato por contrato, el cumplimiento de obligaciones de los mayores proveedores, comenzando por los de mayor cuantía, y evaluar si el mecanismo con ofertas de Corpoelite representa competencia real.

Caso 34. Cultura $353.878 millones en 107 contratos con universidades públicas, el 93,4% adjudicado sin comparación de ofertas

Entre 2024 y 2025 el Ministerio suscribió 107 contratos (uno por cada región o zona PDET- ZOMAC) con universidades públicas regionales (entre ellas la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la Universidad Industrial de Santander para la formación artística y musical en territorios de construcción de paz, mediante convenios interadministrativos de contratación directa, sin comparación de ofertas. El valor total asciende a $353.878 millones, del cual el 93,4% corresponde a contratación directa y el 62% ya fue pagado.

Es el hallazgo de mayor representatividad: 101 de los 107 contratos, el 94,4% se adjudicaron sin proceso competitivo, y no hay evidencia disponible de entregables, informes de supervisión, ni productos verificados. En la Universidad de Antioquia, dos contratos (1661-2025 y 2169-2024) por $45.206 millones quedaron bajo el mismo supervisor. Se trata de un patrón identificado mediante análisis propio de SECOP II (no de un hallazgo formal de la Contraloría), y aún no ha sido contrastado con el Ministerio ni con las universidades. Se propone incluirlo en el plan de vigilancia y control fiscal 2026-2027 mediante una auditoría de desempeño específica centrada en la verificación de entregables, exigiendo informes de supervisión y actas de entrega en el caso de la Universidad de Antioquia y extendiendo esa exigencia al resto de universidades del programa.

Caso 35. Cultura Tres Fondos Mixtos departamentales canalizan $168.827 millones en contratación 100% directa para programas de alcance nacional

Los Fondos Mixtos de Cultura y las Artes de Boyacá, Nariño y Valle del Cauca reciben contratación 100% directa para operar convocatorias y estímulos de alcance nacional, no solo departamental.

En total suman 29 contratos por $168.827 millones destinados a administrar convocatorias, estímulos y estrategias de cultura de paz: Boyacá, $101.822 millones en 14 contratos, Nariño con $43.304 millones en 11 contratos y Valle del Cauca $23.701 millones en 4 contratos.

Se trata de un patrón de canalización de recursos nacionales a través de operadores regionales sin comparación de ofertas, directamente relacionado con la alerta del informe preliminar sobre una posible desnaturalización del sistema de estímulos, marcada por baja trazabilidad y presuntos fines electorales. El hallazgo amerita una revisión transversal y no solo caso por caso. El reto es revisar el rol de los tres Fondos Mixtos departamentales como canal de contratación directa para programas de alcance nacional y solicitar al Ministerio y a CoCrea información completa sobre los criterios de asignación de estos convenios.