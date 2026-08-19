Duitama vive hoy una nueva jornada del Día Sin Carro y Sin Moto

Duitama

Duitama adelanta este martes una nueva jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, una estrategia que busca promover el cuidado del medio ambiente, fortalecer la seguridad vial y fomentar la cultura ciudadana. La medida comenzó a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la noche, con restricción para la circulación de vehículos automotores en la zona urbana del municipio.

Pilar Giraldo, secretaria de Tránsito de Duitama, explicó que durante las 12 horas de la jornada estarán exceptuados algunos vehículos relacionados con la atención de emergencias y la prestación de servicios esenciales.

“Es una estrategia institucional que claramente tiene que ver con el medio ambiente, la seguridad vial y la cultura ciudadana”, señaló la funcionaria, quien agregó que entre los vehículos autorizados para circular están los de emergencias, servicios públicos, transporte público colectivo e individual, transporte escolar debidamente identificado, Fuerzas Militares y Policía.

También podrán movilizarse vehículos particulares que transporten personas con discapacidad o pacientes que se desplacen a tratamientos hospitalarios, coches fúnebres, transporte de valores, supervisores de seguridad privada, algunos vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección y vehículos diplomáticos. Los automotores 100 % eléctricos también están exceptuados.

¿Por dónde podrán circular?

Debido a que Duitama es un punto de conexión con diferentes municipios y regiones del país, la restricción contempla excepciones en algunas vías nacionales. Giraldo indicó que se podrá transitar por corredores como la carrera 42, la avenida Las Américas, la avenida John F. Kennedy y las vías de salida hacia Santa Rosa de Viterbo y otros municipios del norte.

Sin embargo, aclaró que estas vías podrán utilizarse como corredores de paso, pero no estará permitido ingresar desde ellas a la zona urbana restringida.

Multas

La secretaria de Tránsito recordó que quienes incumplan la medida se exponen a sanciones. “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas constituye una infracción C14 del Código Nacional de Tránsito”, explicó.

La sanción económica puede llegar hasta los 700 mil pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Tránsito, cerca de 17.000 vehículos particulares, entre carros y motocicletas, dejarán de circular durante la jornada.

Finalmente, Pilar Giraldo invitó a los habitantes de Duitama a aprovechar la jornada para caminar, utilizar bicicletas, patinetas y hacer uso del transporte público. “Los invito a dejar por un día de este año su carro y su moto guardados en casa y disfrutar la ciudad de otra manera”, concluyó.