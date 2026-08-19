La alondra cornuda, el ave que Toca convirtió en emblema para impulsar turismo y conservación

La Alondra Cornuda es un ave que se encuentra principalmente en el altiplano cundiboyacense / Foto: Corpoboyacá.

Toca

La alondra cornuda fue declarada ave emblemática de Toca, una decisión que busca convertir a esta especie en un símbolo de identidad ambiental y, al mismo tiempo, en un atractivo para impulsar el turismo y la conservación en el municipio.

El proyecto fue presentado y aprobado por el Concejo Municipal y es de autoría del concejal Leonardo Ávila, quien explicó que la iniciativa va más allá de reconocer a la especie como emblema.

“Es un proyecto que ya está aprobado por el Concejo Municipal, en el cual busca declarar a la alondra cornuda como ave emblemática del municipio de Toca”, señaló.

La especie es endémica principalmente del altiplano cundiboyacense y tiene uno de sus principales hábitats en el embalse La Copa, en jurisdicción de Toca. Según el concejal, la declaratoria permitirá promover acciones para proteger tanto al ave como el ecosistema donde habita.

“Este proyecto no sólo busca declarar a la alondra sino también adelantar acciones para proteger su hábitat, para proteger esta ave que es muy particular acá de la provincia Centro”, explicó Ávila.

La iniciativa contempla impulsar proyectos ambientales, procesos de restauración ecológica y actividades relacionadas con el aviturismo, con la expectativa de atraer recursos nacionales e internacionales destinados a la protección de la especie.

“Es importante seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas en la provincia Centro y en el departamento porque la protección del patrimonio ambiental de nuestro departamento es primordial”, afirmó el concejal.

Ávila considera que convertir a la alondra cornuda en símbolo del municipio también permitirá darle mayor visibilidad a Toca como destino para quienes buscan conocer especies propias del territorio.

La alondra cornuda tiene características que la hacen especialmente llamativa. De acuerdo con Leonardo Ávila, es un ave pequeña que permanece principalmente en el suelo y no suele volar grandes distancias.

“Es bastante particular porque no es un ave que vuele, es un ave que se puede decir es rastrera”, explicó.

Su nombre está relacionado con dos pequeñas estructuras que sobresalen sobre su cabeza y que asemejan cuernos.

“Esta ave se caracteriza por sus colores y principalmente porque tiene encima de su cabeza dos especies como de cuernos, entonces precisamente ahí viene su nombre de la alondra cornuda”, relató.

Otro de los aspectos destacados por el concejal es su comportamiento reproductivo. Según explicó, cuando encuentra pareja puede permanecer con ella durante toda su vida y construye sus nidos directamente sobre el suelo.

La declaratoria también toma relevancia por la presencia de esta especie en el municipio. Según una caracterización realizada por Corpoboyacá, en Toca se han identificado 225 ejemplares de alondra cornuda, que durante los últimos años se han convertido en uno de los atractivos turísticos de la localidad.

Para Ávila, la apuesta es aprovechar esta riqueza natural sin ponerla en riesgo.

“Este proyecto busca también traer y atraer recursos de orden nacional y también internacional para que se siga protegiendo el área de esta ave y recuperar el patrimonio ambiental del municipio”, concluyó.