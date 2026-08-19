Pauna clama por la libertad del mayor Fredy Alexis Russi González, secuestrado en Norte de Santander

La comunidad del municipio de Pauna realizó una caminata y velatón pidiendo la liberación del mayor Fredy Alexis Rossi González / Foto: Alcaldía de Pauna.

Pauna

Con velas, oraciones y mensajes de esperanza, habitantes de Pauna se unieron en una velatón para pedir la liberación del mayor Fredy Alexis Russi González, secuestrado junto a la patrullera tunjana Erika Tatiana Monroy y el patrullero Jessy Medina Traslaviña, en la vía entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.

El alcalde de Pauna, Julio Ramiro Peña, acompañó esta jornada y destacó la respuesta de la comunidad, que se concentró para expresar su solidaridad con la familia del uniformado.

“Realmente nos conmueve esta situación, duele mucho como paisanos, la familia tener que pasar por esta situación”, manifestó el mandatario.

Peña señaló que la velatón permitió acompañar a los familiares y enviar un mensaje a los responsables del secuestro para que permitan el regreso del mayor y sus compañeros.

“En el fondo solicitando a estos grupos al margen de la ley que liberen a nuestro paisano, liberen a nuestro mayor, porque esas no son las salidas para un proceso de paz para un país como el nuestro”, afirmó.

El alcalde también se refirió al estado emocional de la madre de Fredy Alexis, Mariluz González, a quien la comunidad acompañó durante la jornada.

Según Peña, la familia atraviesa momentos de profunda preocupación debido a la falta de noticias sobre el uniformado.

“Está muy triste, está muy preocupada porque no tiene noticias, no tiene nada de eso”, relató.

El mandatario destacó que la presencia de los habitantes de Pauna busca brindar respaldo a la familia en medio de una situación que, aseguró, “no es fácil de superar”.

“Lo que tenemos es que unirnos todos en torno a la oración y solicitar que se libere de manera rápida, que se regrese bien a casa y que no vuelvan a pasar estas cosas”, expresó.

Julio Ramiro Peña aseguró que conoce personalmente al mayor Fredy Alexis Russi y que incluso crecieron en el mismo sector de Pauna.

El alcalde describió al uniformado como una persona responsable, dedicada y cercana a su familia.

“Es un muchacho muy tranquilo, muy educado, muy de familia, muy responsable en sus cosas”, afirmó.

También destacó su trayectoria en la Policía Nacional y aseguró que siempre ha sido una persona comprometida con sus seres queridos y sus amigos.

“Siempre ha estado pendiente de la familia, de su mami, Mariluz”, señaló Peña.

El mandatario de Pauna extendió su mensaje de solidaridad a las familias de los otros dos policías que permanecen secuestrados y reiteró que la comunidad espera que los tres uniformados puedan regresar sanos y salvos a sus hogares.

“Desde el municipio de Pauna, desde la comunidad también expresamos ese sentimiento y apoyo para que podamos superar esta situación tan crítica”, concluyó.