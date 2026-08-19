Dos hombres fueron judicializados por homicidio ocurrido el pasado 12 de agosto en Chiquinquirá

Judicializan a dos personas, presuntamente implicados en el homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 12 de agosto en Chiquinquirá / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Chiquinquirá

La Fiscalía General de la Nación informó que dos hombres fueron judicializados por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 12 de agosto en Chiquinquirá, Boyacá.

Los procesados fueron identificados como Andrés Eduardo Cely Castro y Carlos Alberto Griman Román, quienes fueron presentados ante un juez con función de control de garantías por la Fiscalía Seccional Boyacá.

De acuerdo con el comunicado del ente investigador, labores de policía judicial permitieron establecer que los dos hombres “habrían participado en el crimen ocurrido la tarde del pasado 12 de agosto”, cuando se movilizaban en una motocicleta por un sector conocido como Centro de Acopio.

¿Qué habría ocurrido?

Según la investigación, Cely Castro habría sido el encargado de conducir la motocicleta, mientras que Griman Román se movilizaba como parrillero.

La Fiscalía indicó que, en esa condición, este último “presuntamente, accionó en múltiples oportunidades un arma traumática modificada y equipada con un supresor de sonido contra la víctima”.

El hombre recibió varias heridas y murió en el lugar de los hechos. Posteriormente, según la Fiscalía, los dos señalados huyeron en el vehículo.

Sin embargo, patrullas de la Policía Nacional que se encontraban en el sector lograron capturarlos e incautaron el arma y la motocicleta.

Los cargos y la medida de aseguramiento

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Durante las audiencias concentradas, los dos hombres no aceptaron los cargos.

Finalmente, por determinación judicial, ambos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso.