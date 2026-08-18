Consorcio del Metro de Bogotá entrega toneladas de ayudas humanitarias a comunidades afectadas

Cundinamarca

La empresa china Metro Linea 1, encargada de las obras del Metro de Bogotá, se sumó a los esfuerzos en la atención de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a las comunidades del suroccidente del país.

La donación fue de 11 toneladas que incluye: papel higiénico, paquetes de pasta, shampoo, almohadas, agua potable, cepillos de dientes, crema dental, lata de atún, sábanas, colchonetas entre otros articulos de alimentación y cuidado personal.

Las ayudas fueron enviadas hacia las ciudades de Manizales, Pereira y hacia el departamento del Chocó.

Además, el consorcio realizó una convocatoria interna dirigida a los trabajadores, quienes apoyaron las donaciones voluntarias en Buenaventura, teniendo en cuenta que esta ciudad ha brindado buena parte de los materiales y equipos para la construcción del megaproyecto.