Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 ago 2026 Actualizado 18:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Consorcio del Metro de Bogotá entrega toneladas de ayudas humanitarias a comunidades afectadas

Buenaventura es una de las ciudades que más ha aportado a la construcción del Metro de Bogotá.

Foto: Metro Linea 1.

Foto: Metro Linea 1.

Foto: Metro Linea 1.
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Cundinamarca

La empresa china Metro Linea 1, encargada de las obras del Metro de Bogotá, se sumó a los esfuerzos en la atención de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a las comunidades del suroccidente del país.

La donación fue de 11 toneladas que incluye: papel higiénico, paquetes de pasta, shampoo, almohadas, agua potable, cepillos de dientes, crema dental, lata de atún, sábanas, colchonetas entre otros articulos de alimentación y cuidado personal.

Las ayudas fueron enviadas hacia las ciudades de Manizales, Pereira y hacia el departamento del Chocó.

Además, el consorcio realizó una convocatoria interna dirigida a los trabajadores, quienes apoyaron las donaciones voluntarias en Buenaventura, teniendo en cuenta que esta ciudad ha brindado buena parte de los materiales y equipos para la construcción del megaproyecto.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir