Firmado memorando de entendimiento para combatir la contaminación por plásticos en Santa Marta

Santa Marta

En la ciudad se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento con el que se busca que autoridades y comunidad, unan esfuerzos para combatir la contaminación con plásticos en el río Manzanares.

La firma del acuerdo, permitió socializar sus alcances y las líneas de cooperación que contempla esta alianza, mediante la cual Santa Marta entra formalmente al “30 Cities Program” de The Ocean Cleanup, una iniciativa internacional que busca detener el ingreso de residuos plásticos desde los ríos hacia los océanos.

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El Memorando contempla, entre otras acciones, el intercambio de conocimientos, experiencias e información; la realización de investigaciones y monitoreos sobre los residuos que circulan por las fuentes hídricas; evaluaciones técnicas y de ingeniería; la identificación de posibles tecnologías y sitios para la interceptación de residuos; y el fortalecimiento de políticas y estrategias orientadas a la gestión integral de residuos sólidos y la reducción de la contaminación por plásticos.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, la Alcaldía Distrital de Santa Marta y The Ocean Cleanup Interception B.V, firmaron el acuerdo en la Cámara de Comercio, donde cada uno se comprometió a trabajar para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir y reducir la contaminación por plásticos en ríos y ecosistemas marino-costero en Santa Marta.

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