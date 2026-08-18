Personería de Santa Marta exige cumplimiento de normas sismorresistentes en la ciudad
La entidad también requirió a las autoridades distritales competentes fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obras actualmente en ejecución, verificando que se ajusten a las licencias, planos, diseños y normas técnicas aprobadas.
Santa Marta
A través de un comunicado la Personería Distrital de Santa Marta exhortó a las Curadurías Urbanas 1 y 2 a garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y del Reglamento NSR-10 en la revisión y licenciamiento de nuevas edificaciones.
Según la entidad la clasificación de amenaza sísmica no significa, por sí misma, que una edificación determinada presente una condición de riesgo. Sin embargo, sí constituye un elemento técnico que justifica que las autoridades mantengan adecuados mecanismos de prevención, inspección y control sobre las construcciones sometidas al régimen sismorresistente.
La actuación se produce luego del sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, como un llamado a mantener altos estándares de prevención y cumplimiento, sin que ello implique presumir riesgos o deficiencias en las edificaciones de Santa Marta.
Le Puede interesar:
“Es hora de activarse”: experto advierte sobre vulnerabilidad de Santa Marta ante un terremoto
En Santa Marta advierten sobre el riesgo de las viviendas informales
La Personería hará seguimiento a las actuaciones de las autoridades para la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...