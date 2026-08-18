Personería de Santa Marta exige cumplimiento de normas sismorresistentes en la ciudad

Santa Marta

A través de un comunicado la Personería Distrital de Santa Marta exhortó a las Curadurías Urbanas 1 y 2 a garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y del Reglamento NSR-10 en la revisión y licenciamiento de nuevas edificaciones.

Según la entidad la clasificación de amenaza sísmica no significa, por sí misma, que una edificación determinada presente una condición de riesgo. Sin embargo, sí constituye un elemento técnico que justifica que las autoridades mantengan adecuados mecanismos de prevención, inspección y control sobre las construcciones sometidas al régimen sismorresistente.

La actuación se produce luego del sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, como un llamado a mantener altos estándares de prevención y cumplimiento, sin que ello implique presumir riesgos o deficiencias en las edificaciones de Santa Marta.

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La Personería hará seguimiento a las actuaciones de las autoridades para la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente.