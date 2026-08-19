20 barrios de Santa Marta y zonas rurales estarán sin energía este miércoles por trabajos de Air-e

Unos 20 barrios del nororiente de Santa Marta, además de sectores rurales y corregimientos como Bonda, Guachaca y Buritaca, tendrán interrupciones en el servicio de energía este miércoles 19 de agosto, debido a trabajos programados por Air-e Intervenida.

La suspensión se realizará entre las 6:00 de la mañana y las 3:40 de la tarde, mientras ingenieros, técnicos y cuadrillas adelantan labores de mantenimiento y adecuación en el circuito Bonda 1.

Entre los sectores afectados estarán Nueva Mansión, Garagoa, Cantilito, Timayui 1 y 2, Los Alpes, parte de 11 de Noviembre, Monterrey, Nuevo Milenio, Portal de Veracruz y Veracruz. También habrá interrupciones en sectores de la Troncal del Caribe, en inmediaciones de la carrera 55, en el barrio La Bolivariana.

En la zona rural, la suspensión alcanzará áreas de Bonda, Calabazo, Guachaca, Buritaca, Paz del Caribe, San Isidro, Donama, Jirokasaka y Transjordania, entre otros sectores y fincas ubicados en inmediaciones de la vía Mingueo-Santa Marta.

Air-e señaló que estas labores buscan mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica y aumentar la confiabilidad del servicio. La empresa pidió comprensión a los usuarios mientras se desarrollan las maniobras.

Adicionalmente, el centro comercial Ocean Mall permanecerá sin energía entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, debido a trabajos de adecuación en una línea de distribución.