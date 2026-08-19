Las grandes gestas del Tolima se han conseguido fuera de casa: Oliveros tras derrota vs IDV. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Deportes Tolima perdió de local 0-1 contra Independiente del Valle en la ida de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano no pudo hacerse fuerte de local y su director técnico salió a dar calma a sus hinchas en las declaraciones postpartido.

“En la historia del Tolima las cosas importantes siempre se han conseguido fuera de casa”, dijo el DT Sebastián Oliveros, pensando en el partido de vuelta que se jugará en territorio ecuatoriano la próxima semana.

Además, recalcó que el resultado, a pesar de la derrota, no fue amplio, “es un solo gol de diferencia y nosotros tenemos con qué seguir peleando y hacer las cosas”, afirmó.

El conjunto ibaguereño tuvo el 68% de la posesión y un 1.08 de goles esperados, dominando tramos importantes del partido y así lo reconoció su dirigente: “hicimos por momentos muy buen partido y controlamos muy buenas situaciones. Tuvimos cuatro chances muy claras de gol, acá hay que levantar la cabeza y pensar ya en lo que viene”.

El Tolima jugará como local ante Atlético Bucaramanga por Liga Colombiana, antes de afrontar el partido de vuelta contra los ecuatorianos.

Para Oliveros, la derrota de su equipo se definió en puntualidades, “la situación del gol es una jugada en la cual hay un poco de fortuna para ellos porque Anderson Angulo se resbala en el duelo. Hay que seguir corrigiendo y buscando esos detalles que nos puedan hacer falta”.

A pesar de ello, también supo reconocer que su equipo se vio mal en algunos tramos del partido. “En los ultimos minutos el equipo se vio largo, se empezó a jugar más desde la emoción que desde la razón”, dijo, “tenemos que corregirlo para el partido de vuelta poder solventar, igualar la llave y poder pasar”.

El próximo 25 de agosto será el partido de vuelta y el técnico ya piensa en ese compromiso y en la importancia de que la hinchada apoye, “hay que levantar cabeza, pensar en lo que viene y deccirle a la gente que esto no está perdido”, afirmó.

Además, cerró con una contundente frase haciendo referencia a la capacidad del equipo de responder en condición de visita “Las grandes gestas que ha consguido el tolima se han hecho por fuera, creo que el ultimo titulo del Tolima fue de visitante”.

Siguientes partidos del Deportes Tolima

El equipo verá acción en Liga colombiana, luego del parón de que hubo debido al terremoto el pasado 10 de agosto. Los tolimenses solo jugarán dos competencias, pues son uno de los equipo considerados grandes que no jugará Copa Colombia, tras ser derrotado en fase previa por el Deportes Quindío.

vs Atlético Bucaramanga

Fecha: 22 de agosto - 4:05 PM

Competición: Liga Colombiana - Jornada 6

Estadio: Manuel Murillo Toro

vs Independiente del Valle (0-1)

Fecha: 25 de agosto - 7:30 PM

Competición: Copa Libertadores - Vuelta octavos de final

Estadio: Banco Guayaquil

vs Cúcuta Deportivo

Fecha: 30 de agosto - 8:20 PM

Competición: Liga Colombiana - Jornada 8

Estadio: Manuel Murillo Toro