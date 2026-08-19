Terremoto de 7,4 en Chocó deja 312 muertos y más de 294.000 personas afectadas

Viviendas afectadas en el centro de Manizales por el terremoto del lunes 10 de agosto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) entregó el balance más reciente del sismo de magnitud 7,4, registrado en San José del Palmar, Chocó el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con los reportes, con corte a las 6:30 de la mañana de este 19 de agosto, se reportan afectaciones en 15 departamentos y 470 municipios.

En ese sentido al menos 143.533 familias y 294.503 personas han resultado afectadas. En cuanto a las víctimas, 312 personas han fallecido, 4.380 están heridas y 290 permanecen desaparecidas. Además, 358 personas han sido rescatadas.

La emergencia también ha provocado graves daños en la infraestructura habitacional. Se contabilizan 134.282 viviendas averiadas y 29.680 destruidas, mientras que 5.808 edificios presentan afectaciones y 277 edificios han colapsado.

Salud, educación y vías, entre los sectores más afectados

El reporte da cuenta de daños e *334 centros de salud, lo que representa un desafío adicional para la atención de las personas afectadas por el terremoto.

En el sector educativo, 3.423 centros educativos presentan algún tipo de afectación. También se reportan daños en 4.054 centros comunitarios.

La infraestructura vial y de servicios públicos también registra importantes afectaciones: hay 421 vías, cinco aeropuertos, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

También hay afectaciones a animales

La emergencia ha tenido impacto en la fauna de las zonas afectadas. Según el más reciente balance, 1.310 animales han resultado afectados y 485 han sido rescatados.