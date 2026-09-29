🔴 EN VIVO Pereira vs Santa Fe: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido por la fecha 3
El Cardenal en búsqueda de escalar entre los ocho mejores en su visita a Yopal.
El estadio Santiago de las Atalayas será el recinto que recibirá el juego aplazado correspondiente a la fecha 3 entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe. El partido inicialmente programado para el 5 de agosto, fue aplazado por la Dimayor a pedido del equipo local, pues la gramilla del estadio Hernán Ramírez Villegas estaba bajo adecuaciones.
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Pereira en la parte baja de la tabla
Actualmente en el puesto 18, el conjunto Matecaña tan solo suma 8 puntos en 9 partidos y se encuentra lejos del octavo lugar, que justamente lo ocupa su rival de hoy, Santa Fe, con 16 unidades. Aún con el mal presente del equipo, por ahora no sufre en la tabla del descenso, sin embargo, tampoco lucha por nada en las demás tablas.
El León busca consolidarse entre los 8
A pesar de haber perdido el más reciente juego de Liga frente al Deportivo Cali, Santa Fe se encuentra en la octava posición del campeonato y, en caso tal de lograr hoy la victoria, podría escalar a la sexta casilla gracias a su diferencia de gol positiva. Además, el club viene de pasar a octavos de final de Copa Colombia tras vencer al Unión Magdalena, dicha llave era la única que faltaba por definirse, su rival será Fortaleza FC.
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Amarilla para Santa Fe
Recibe cartulina amarilla el volante Kilian Toscano
Primeras amarillas del partido
Walmer Pacheco y Jorge Bermúdez son amonestados en el Pereira
Inicia el segundo tiempo
1-1 en el marcador
Finaliza la primera mitad
Tras el empate local se termina el primer tiempo
GGOOOOLL DEL PEREIRA
Marco Pérez anota el descuento en el cierre del primer tiempo
PENALTI PARA EL DEPORTIVO PEREIRA
En la última jugada del partido el central pita pena máxima
Se jugarán tres minutos más
Iremos hasta el minuto 48 y el Pereira sigue mandando centros peligrosos
Se siente cerca el empate del Pereira
Tiro de esquina para el equipo Matecaña que no baja la intensidad y ya suma 4 córners
El local toma la pelota
Desde hace varios minutos el Pereira maneja la pelota en la mitad de campo contraria, sin embargo no logra capitalizar
Posesión:
Pereira 60% vs 40% Santa Fe
Le faltó potencia a Palacios
Luis Palacios lo intenta desde el borde el área pero el disparo sale muy despacio, fácil para Gómez
Pererira ataca sin ideas
Con remates bloqueados de media distancia y centros sin destino, el local intenta descontar pero no lo consigue
Pausa de hidratación
Con una temperatura de 32°, el árbitro detiene el partido para el cooling break. Ambos bancos aprovechan para dar indicaciones
Atento el arquero visitante
Mosquera Marmolejo corta un gran pase filtrado y mata las ilusiones del Pereira que se acercaba tras una recuperación en campo contrario
Bustos tuvo el doblete
Tras un contragolpe que terminó en un 2vs2, el delantero de Santa Fe desaprovechó la oportunidad y no remató al arco
La pelota no rueda con continuidad
Juego cortado por faltas de ambos equipos en la mitad de la cancha
Santa fe se acomoda tras el gol
Con el marcador a favor, el visitante toma la posesión y no sufre el partido
GOOOOLLL DE SANTA FE
Luego de una rápida sucesión de toques, Nahuel Bustos empuja un rebote que dejó Yimy Gómez luego del remate de Christian Mafla
No se hacen daño
Muy temprano en el partido ningún equipo genera ocasiones
Arranca el compromiso en Yopal
Inicia el encuentro reprogramado por la fecha 3
Alineación vistante
Nómina del local
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
Bienvenidos al juego por la fecha 3 entre el Pereira y Santa Fe