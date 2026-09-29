🔴 EN VIVO Pereira vs Santa Fe: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido por la fecha 3

El Cardenal en búsqueda de escalar entre los ocho mejores en su visita a Yopal.

El estadio Santiago de las Atalayas será el recinto que recibirá el juego aplazado correspondiente a la fecha 3 entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe. El partido inicialmente programado para el 5 de agosto, fue aplazado por la Dimayor a pedido del equipo local, pues la gramilla del estadio Hernán Ramírez Villegas estaba bajo adecuaciones.

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Pereira en la parte baja de la tabla

Actualmente en el puesto 18, el conjunto Matecaña tan solo suma 8 puntos en 9 partidos y se encuentra lejos del octavo lugar, que justamente lo ocupa su rival de hoy, Santa Fe, con 16 unidades. Aún con el mal presente del equipo, por ahora no sufre en la tabla del descenso, sin embargo, tampoco lucha por nada en las demás tablas.

El León busca consolidarse entre los 8

A pesar de haber perdido el más reciente juego de Liga frente al Deportivo Cali, Santa Fe se encuentra en la octava posición del campeonato y, en caso tal de lograr hoy la victoria, podría escalar a la sexta casilla gracias a su diferencia de gol positiva. Además, el club viene de pasar a octavos de final de Copa Colombia tras vencer al Unión Magdalena, dicha llave era la única que faltaba por definirse, su rival será Fortaleza FC.

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