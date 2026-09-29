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29 sep 2026 Actualizado 21:45

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Liga Colombiana
Deportivo PereiraDEP
 1
Marco Pérez 49' (p)
Deportivo Pereira
Santa FeSAN
 1
Nahuel Bustos 4'
Santa Fe
53'
2ª parte

🔴 EN VIVO Pereira vs Santa Fe: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido por la fecha 3

El Cardenal en búsqueda de escalar entre los ocho mejores en su visita a Yopal.

El estadio Santiago de las Atalayas será el recinto que recibirá el juego aplazado correspondiente a la fecha 3 entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe. El partido inicialmente programado para el 5 de agosto, fue aplazado por la Dimayor a pedido del equipo local, pues la gramilla del estadio Hernán Ramírez Villegas estaba bajo adecuaciones.

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Pereira en la parte baja de la tabla

Actualmente en el puesto 18, el conjunto Matecaña tan solo suma 8 puntos en 9 partidos y se encuentra lejos del octavo lugar, que justamente lo ocupa su rival de hoy, Santa Fe, con 16 unidades. Aún con el mal presente del equipo, por ahora no sufre en la tabla del descenso, sin embargo, tampoco lucha por nada en las demás tablas.

El León busca consolidarse entre los 8

A pesar de haber perdido el más reciente juego de Liga frente al Deportivo Cali, Santa Fe se encuentra en la octava posición del campeonato y, en caso tal de lograr hoy la victoria, podría escalar a la sexta casilla gracias a su diferencia de gol positiva. Además, el club viene de pasar a octavos de final de Copa Colombia tras vencer al Unión Magdalena, dicha llave era la única que faltaba por definirse, su rival será Fortaleza FC.

🔴 Viva la transmisión en directo acá:

🔴 Siga el MINUTO A MINUTO aquí:

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53'

Amarilla para Santa Fe

Recibe cartulina amarilla el volante Kilian Toscano

48'

Primeras amarillas del partido

Walmer Pacheco y Jorge Bermúdez son amonestados en el Pereira

45'

Inicia el segundo tiempo

1-1 en el marcador

50'

Finaliza la primera mitad

Tras el empate local se termina el primer tiempo

50'

GGOOOOLL DEL PEREIRA

Marco Pérez anota el descuento en el cierre del primer tiempo

48'

PENALTI PARA EL DEPORTIVO PEREIRA

En la última jugada del partido el central pita pena máxima

45'

Se jugarán tres minutos más

Iremos hasta el minuto 48 y el Pereira sigue mandando centros peligrosos

43'

Se siente cerca el empate del Pereira

Tiro de esquina para el equipo Matecaña que no baja la intensidad y ya suma 4 córners

37'

El local toma la pelota

Desde hace varios minutos el Pereira maneja la  pelota en la mitad de campo contraria, sin embargo no logra capitalizar

Posesión:

Pereira 60% vs 40% Santa Fe

32'

Le faltó potencia a Palacios

Luis Palacios lo intenta desde el borde el área pero el disparo sale muy despacio, fácil para Gómez

28'

Pererira ataca sin ideas

Con remates bloqueados de media distancia y centros sin destino, el local intenta descontar pero no lo consigue

24'

Pausa de hidratación

Con una temperatura de 32°, el árbitro detiene el partido para el cooling break. Ambos bancos aprovechan para dar indicaciones

22'

Atento el arquero visitante

Mosquera Marmolejo corta un gran pase filtrado y mata las ilusiones del Pereira que se acercaba tras una recuperación en campo contrario

17'

Bustos tuvo el doblete

Tras un contragolpe que terminó en un 2vs2, el delantero de Santa Fe desaprovechó la oportunidad y no remató al arco

14'

La pelota no rueda con continuidad

Juego cortado por faltas de ambos equipos en la mitad de la cancha

10'

Santa fe se acomoda tras el gol

Con el marcador a favor, el visitante toma la posesión y no sufre el partido

5'

GOOOOLLL DE SANTA FE

Luego de una rápida sucesión de toques, Nahuel Bustos empuja un rebote que dejó Yimy Gómez luego del remate de Christian Mafla

3'

No se hacen daño

Muy temprano en el partido ningún equipo genera ocasiones

1'

Arranca el compromiso en Yopal

Inicia el encuentro reprogramado por la fecha 3

Alineación vistante

Nómina del local

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

Bienvenidos al juego por la fecha 3 entre el Pereira y Santa Fe

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