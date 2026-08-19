Desmantelan banda de 9 extranjeros dedicada al hurto en el sistema Metro de Medellín

Medellín, Antioquia

Nueve ciudadanos extranjeros; seis mujeres y tres hombres, fueron capturados en Medellín por el delito de hurto calificado y agravado, en su modalidad violenta, tras integrar una estructura criminal que operó durante al menos seis meses en estaciones del sistema Metro. Utilizaban la modalidad de cosquilleo, maniobras de distracción y obstaculización para impedir que las personas los persiguieran. Luego entregaban lo robado a un receptor que ocultaba los elementos hurtados. Actuaban principalmente en el parque Berrío, la estación Prado y otras estaciones del sistema.

Según las autoridades, el grupo tenía perfiles criminales definidos y se organizaba como una empresa delictiva. Se subían en estaciones específicas del Metro, se distribuían tareas y colocaban a las víctimas en estado de indefensión.

David José Montilla Santiago, alias ‘Dervis’, y Sandra Janet Rodríguez, alias ‘Sandra’, lideraban la estructura. Se encargaban de seleccionar y marcar a las víctimas para luego cometer el hurto. Una mujer con el alias ‘Dubrazca’, accedía a las aplicaciones bancarias de los celulares robados para realizar compras en almacenes de grandes superficies. Por su parte, Antonio Ortiz, alias el Viejo, alertaba sobre la presencia de unidades del Metro y de la Policía Nacional.

La captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía, el sistema Metro y la administración municipal. Durante seis meses de investigación se adelantaron interceptaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, vigilancias, seguimientos, entrevistas y labores de verificación que permitieron individualizar e identificar plenamente a los integrantes y establecer su perfil criminal. También se realizaron diligencias de registro y allanamiento en las que se obtuvieron evidencias adicionales.

Los capturados ya fueron imputados por hurto calificado y agravado y por concierto para delinquir, y los jueces de la República les impusieron medida de aseguramiento.

Los nueve delincuentes residían en Medellín desde hace más de tres años. En ocasiones cambiaban de dirección y se hospedaban en hoteles para evadir la localización y la captura. Las autoridades agradecieron a los ciudadanos que denunciaron de manera oportuna estas conductas.

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