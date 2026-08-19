Medellín moderniza el alumbrado público del puente Horacio Toro tras 20 años

Medellín

La Alcaldía de Medellín reemplazó el sistema de iluminación del puente Horacio Toro, ubicado sobre la calle 58, en la intersección de la avenida del Ferrocarril y el sector de la Plaza Minorista. La infraestructura anterior operaba desde hace dos décadas con tecnología de sodio y fue sustituida por un esquema de alta eficiencia.

El nuevo sistema consta de 12 luminarias LED y 6 postes de fibra de vidrio de 10 metros de altura. La transición a tecnología LED genera una iluminación más uniforme en la vía, reduce el consumo de energía eléctrica y disminuye la emisión de calor en comparación con el sistema previo.

Adecuaciones técnicas en la estructura

Para la instalación de los nuevos puntos de luz, la Secretaría de Servicios Públicos realizó obras civiles en el separador central del puente. Anteriormente, las luminarias estaban suspendidas sobre un sistema de cables tipo catenaria, por lo que fue necesario fijar postes a una distancia de 31 metros entre sí para cubrir la calzada.

“Para modernizar este corredor fue necesario ejecutar obras civiles en el separador central e instalar allí seis nuevos postes, un trabajo que requirió planeación técnica para realizar la intervención sin afectar la estructura del puente”, afirmó la subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil.

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La intervención técnica busca disminuir los puntos oscuros en este tramo sobre el río Medellín, paso usado por transporte vehicular, ciclistas y peatones que transitan entre el oriente y el occidente de la ciudad, en las cercanías del barrio Carlos E. Restrepo y la Universidad Nacional.