¿Cuándo vuelve a jugar América en el fútbol colombiano? Rival, fecha y hora del partido

Este miércoles se reanuda el campeonato con dos partidos que habían sido aplazados en las primeras fechas. El certamen tuvo un parón de alrededor de 10 días, debido a la tragedia del terremoto pasado 10 de agosto.

América, súper líder del campeonato con 12 puntos de 12 posibles, volverá a escena este fin de semana. El equipo vallecaucano fue uno de los más afectados por el temblor, tras ser Cali una de las ciudades con más daños sufridos.

El Escarlata incluso cambiaría de casa por unas semanas, siendo Bogotá una de las grandes opciones para los dirigidos por David González. Si bien el estadio Pascual Guerrero podría albergar fútbol, no es una prioridad para la situación actual que atraviesa la ciudad.

Rival y día del próximo partido

América volverá a escena con un partidazo este sábado 22 de agosto, cuando visite a Independiente Santa Fe por la sexta fecha del campeonato en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:10PM. La transmisión del partido podrá seguirse por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto podrá seguirse desde caracol.com.co.

En el duelo más reciente, Santa Fe se impuso con un contundente 4-0 en los cuartos de final de la Liga apertura el pasado 12 de mayo, arrebatando a los diablos rojos la posibilidad de un nuevo título.

Lea también: ¿América de Cali ya no jugará la Liga Colombiana en Bogotá? Esto es lo último que se sabe

América de Cali llegará a partido con más días de descanso, pues este no participa en competencia internacional luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Carga física para Santa Fe

Su rival de turno de este sábado, Santa Fe, se encuentra ahora mismo compitiendo en tres competiciones diferentes, lo que lo ha obligado a jugar con suplentes en algunos partidos, como el debut liguero contra Águilas o el partido contra Unión Magdalena en Copa Colombia.

Le podría interesar: Nick Kyrgios tras dar positivo por cocaína: “Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad”

A pesar de ello, el conjunto Cardenal sigue vivo en las tres competiciones. La liga apenas empieza y tiene fechas atrasadas, aún así, se mantiene en la parte media de la tabla. En Copa, es el único equipo que no ha podido definir su pase a octavos de final, sin embargo, en la ida logró el triunfo con un marcador de 2-0, la programación de la vuelta está aún por definir.

Este miércoles se medirá en competencia internacional ante River Plate luego de eliminar a Caracas en la fase anterior. El próximo miércoles 26 estará disputando el partido de vuelta en suelo Argentino.