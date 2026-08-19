Cámaras en la Vía al Mar no se instalarán arbitrariamente: director de Tránsito del Atlántico

La Gobernación del Atlántico defendió la instalación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la detección de infracciones en la Vía al Mar, ante los cuestionamientos de algunos actores viales que piden conocer los estudios técnicos que sustentan la ubicación de estos equipos.

Carlos Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, explicó que, para definir los puntos de instalación, se tuvieron en cuenta variables como la siniestralidad, la velocidad de operación, las condiciones de la vía y la presencia de actores vulnerables.

“Los fundamentos técnicos que rigen estos dispositivos están bajo el marco de la ley. Ninguna cámara se instala de manera arbitraria. La normativa vigente en Colombia precisa que los criterios técnicos de regulación son definidos conjuntamente por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

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Sombrero Vueltiao, uno de los puntos críticos

En el sector conocido como Sombrero Vueltiao, el límite establecido es de 40 km/h. Sin embargo, el estudio encontró que el 94 % de la muestra analizada supera esa velocidad.

Por su parte, el senador Pedro Flores, aseguró que no está en contra de las cámaras de control, pero insistió en que estas herramientas deben tener como prioridad salvar vidas y no convertirse en mecanismos de sanción.

“En la vía que comunica Barranquilla con Cartagena pretenden instalar o poner en funcionamiento tres cámaras de seguridad nuevas, para completar un total de siete, sin que se socialicen los estudios y las consideraciones técnicas que justifican estas cámaras. Nos preocupa y nos llama la atención”.

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El congresista pidió que se socialicen con la comunidad los estudios que sustentan la instalación de los nuevos equipos y advirtió que, en un tramo de aproximadamente 134 kilómetros, habría una cámara cada 19 kilómetros.