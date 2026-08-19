Bogotá activa su red hospitalaria para recibir heridos del terremoto
La capital ha gestionado la recepción de 17 pacientes afectados por el sismo que impactó al suroccidente del país.
Colombia
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá mantiene activo el despliegue de la red pública y privada de salud para atender a las personas lesionadas por el reciente sismo que afectó al suroccidente del país.
A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), las autoridades distritales coordinan la recepción y atención de pacientes que requieren servicios médicos de alta complejidad.
, indicó José Vicente Guzmán, director (e) de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.
“Gracias a una operación continua, la capital ha gestionado la recepción de 17 pacientes, de los cuales 4 ya fueron trasladados e ingresados satisfactoriamente a la red asistencial de la ciudad desde las zonas más golpeadas por la emergencia”
12 pacientes serán trasladados desde Buenaventura
Como parte de la respuesta a la emergencia, Bogotá gestionó la asignación de camas para un nuevo grupo de 12 pacientes que se espera sean trasladados desde el distrito de Buenaventura.
Las instituciones hospitalarias públicas y privadas activaron sus protocolos de acogida y soporte vital para garantizar una respuesta oportuna. La capacidad disponible incluye camas de cuidado intensivo, quirófanos y equipos interdisciplinarios.
De los 12 pacientes que se esperan en la capital:
- Ocho serán atendidos por la red pública distrital, en los hospitales Santa Clara, Tunal y Meissen.
- Dos serán recibidos por la Fundación Santa Fe de Bogotá.
- Dos serán atendidos en el Hospital Universitario Nacional, donde avanza su gestión asistencial y estabilización.
Red pública y privada trabaja de manera coordinada
La Secretaría Distrital de Salud señaló que la respuesta contempla la articulación entre las instituciones públicas y privadas de Bogotá para atender los requerimientos derivados de la emergencia.
La Administración Distrital indicó que la infraestructura sanitaria de la ciudad permanece en máxima alerta y disponible para continuar atendiendo las solicitudes del Ministerio de Salud y Protección Social.
La coordinación busca garantizar que los pacientes afectados por el terremoto puedan acceder a atención médica especializada de acuerdo con la complejidad de sus lesiones y necesidades de estabilización.