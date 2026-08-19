Bogotá activa su red hospitalaria para recibir heridos del terremoto

Colombia

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá mantiene activo el despliegue de la red pública y privada de salud para atender a las personas lesionadas por el reciente sismo que afectó al suroccidente del país.

A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), las autoridades distritales coordinan la recepción y atención de pacientes que requieren servicios médicos de alta complejidad.

, indicó José Vicente Guzmán, director (e) de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.

“Gracias a una operación continua, la capital ha gestionado la recepción de 17 pacientes, de los cuales 4 ya fueron trasladados e ingresados satisfactoriamente a la red asistencial de la ciudad desde las zonas más golpeadas por la emergencia”

12 pacientes serán trasladados desde Buenaventura

Como parte de la respuesta a la emergencia, Bogotá gestionó la asignación de camas para un nuevo grupo de 12 pacientes que se espera sean trasladados desde el distrito de Buenaventura.

Las instituciones hospitalarias públicas y privadas activaron sus protocolos de acogida y soporte vital para garantizar una respuesta oportuna. La capacidad disponible incluye camas de cuidado intensivo, quirófanos y equipos interdisciplinarios.

De los 12 pacientes que se esperan en la capital:

Ocho serán atendidos por la red pública distrital, en los hospitales Santa Clara, Tunal y Meissen.

Dos serán recibidos por la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Dos serán atendidos en el Hospital Universitario Nacional, donde avanza su gestión asistencial y estabilización.

Red pública y privada trabaja de manera coordinada

La Secretaría Distrital de Salud señaló que la respuesta contempla la articulación entre las instituciones públicas y privadas de Bogotá para atender los requerimientos derivados de la emergencia.

La Administración Distrital indicó que la infraestructura sanitaria de la ciudad permanece en máxima alerta y disponible para continuar atendiendo las solicitudes del Ministerio de Salud y Protección Social.

La coordinación busca garantizar que los pacientes afectados por el terremoto puedan acceder a atención médica especializada de acuerdo con la complejidad de sus lesiones y necesidades de estabilización.