Hogar el Edén del abuelo alerta sobre la situación del adulto mayor en el país tras el terremoto

El país sigue conmocionado por los efectos del terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto. Las cifras continúan actualizándose y aunque la angustia inicial por el rescate de personas termina lentamente, se avecinan nuevos retos.

Dentro de estos, avanzar en la reconstrucción, poder seguir brindando ayuda humanitaria y sobre todo, no permitir que se disperse la consciencia sobre la urgencia de los sectores más afectados en el país.

Cómo se sabe, los efectos del terremoto impactan profundamente a poblaciones en particular que ya se encontraban en condición de vulnerabilidad antes de la tragedia. Pues si bien los desastres naturales son neutrales, impactan de manera desigual a la población afectada y sus posibilidades de recuperación son diferentes.

Según la Organización Mundial de la Salud, es natural pensar que los adultos mayores tienen un mayor grado de exposición ante los desastres naturales, teniendo en cuenta que en muchos casos presentan problemas de movilidad, enfermedades crónicas y aislamiento social. Esto, sumado al caos y al estrés que pueden causar las situaciones de emergencia, dificulta su acceso a la ayuda, a una evacuación segura y a la recepción de atención médica y de apoyo oportuno.

En Colombia, según cifras del DANE para enero de 2021, los departamentos con mayor participación de personas adultas mayores son Quindío (19.2%), Caldas (18.7%), Risaralda (17.8%) y Tolima (17.2%), algunos de estos coinciden con las zonas más afectadas en el país. Además, el 14.2% de la población adulta mayor en el país vive sola y el 28.4%, equivalente a 1.8 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza monetaria.

La realidad que enfrentan los adultos mayores en el país se agrava tras el terremoto y aunque no han sido consolidadas las cifras exactas de hogares dispuestos para la vivienda y cuidado del adulto mayor que se hayan visto afectadas o destruidas, los testimonios alertan sobre esta situación que deja en condición de vulnerabilidad a muchos.

En Cali, se conoció el caso del hogar de las Hermanitas de los Pobres, fundación sin ánimo de lucro que se sostiene a partir de donaciones para poder atender a adultos mayores sin pensión y en la mayoría de los casos también sin familia. Tras el terremoto, 65 de los adultos mayores, todos mayores de 70, tuvieron que ser evacuados y sus instalaciones hoy en día son inhabitables.

En Pereira el centro de Bienestar de Ancianos San José, era el hogar de 124 personas mayores que hoy reporta daños en sus instalaciones y la necesidad de encontrar una solución para reubicar a sus residentes y poder atender sus necesidades básicas.

En Manizales, El Edén del Abuelo reportó daños del 70% en su infraestructura. Así las cosas, alrededor de 57 abuelos que ya lo habían perdido todo, se quedan sin un lugar de residencia y quedan en peligro de calle.

Caracol Radio pudo conversar con Esperanza Valdés, una de las habitantes directamente afectadas por la situación en el hogar y compartió:

“Buenos días preciosas personas, en dónde quiera que estén.

Mi nombre es Esperanza Valdés y vivo en este hermoso hogar llamado el Edén del abuelo. No tengo familia y estoy buscando una persona que me quiera apadrinar.

Pero tranquilos que vea, yo primero, ya estoy que cuelgo los guayos y segundo, no como mucho. Si hay una persona que me pueda ayudar se lo agradezco de todo corazón y a esta fundación El Edén del Abuelo y a su director que ha sido un padre para nosotros.”

Sin dejar el humor de lado, Esperanza Valdés comparte su realidad, la de muchos adultos mayores que lastimosamente hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad por los impactos del terremoto.

Nuevamente, aunque los desastres naturales son neutrales, las posibilidades de recuperación no son iguales para todo el mundo. La población mayor del país que en muchos casos ya enfrentaba condiciones de vulnerabilidad, hoy se ve particularmente afectada pues factores cómo la pobreza, la soledad y las limitaciones médicas y de movilidad disminuyen sus posibilidades de recuperación ante la crisis.

Cristian Galindo, gestor del Edén del Abuelo, confirma los graves daños estructurales que dejan a sus residentes sin un lugar óptimo de residencia. Las donaciones son indispensables y envía un mensaje incentivando a las personas dispuestas a apadrinar un adulto mayor a través de la fundación.