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11 sep 2026 Actualizado 18:02

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Capturado el hombre que agredió brutalmente a un vigilante en Modelia, confirmó el alcalde Galán

El capturado está en audiencias en la Fiscalía.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X que el hombre que agredió con una piedra y robó a José Ricardo Rodríguez, el vigilante en la localidad de Fontibón, fue capturado en las últimas horas.

“Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, el hombre que agredió a un guarda de seguridad en Modelia fue capturado. No sólo sería el responsable de esa agresión sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, escribió el mandatario.

Confirmó que en este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad.

Este brutal ataque ocurrió en la mañana del sábado 5 de septiembre cuando Rodríguez estaba de turno y fue atacado por la espalda con una piedra por el delincuente. El vigilante cayó y el agresor huyó con su bicicleta, en la que le pasó por encima.

Esto causó temor entre los habitantes quienes denunciaron recurrentes robos en el sector.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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