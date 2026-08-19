Asesinatos, secuestros y ataques tienen en alerta a La Guajira

La violencia mantiene en alerta a La Guajira. En las últimas horas fue asesinado Ángel Oswaldo Martínez Sabino, asesor jurídico de la Alcaldía de Uribia, cuando llegaba a su vivienda.

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Según las autoridades, el funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta. El caso es investigado para establecer los responsables y los móviles del crimen.

Secuestros mantienen la preocupación

A este hecho se suman varios casos de secuestro que son investigados en el departamento. En Maicao, las autoridades adelantan la búsqueda de una menor de edad que habría sido raptada, mientras que la influencer Angie Paola Argáez recuperó su libertad luego de permanecer varios días en cautiverio.

Además, continúa la búsqueda de David Rodríguez Gómez, contador y funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quien fue secuestrado el pasado 30 de julio en Uribia. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

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Ataques contra infraestructura de Cerrejón

Las autoridades también reportaron nuevos ataques con explosivos contra la infraestructura férrea de Cerrejón, situación que afecta la operación y mantiene los controles de seguridad en la zona.

Entre tanto, las autoridades locales están a la espera de una nueva fecha para la realización del consejo de ministros en La Guajira, encuentro que fue aplazado tras el terremoto.